القاضي وحسان يؤكدان أهمية التعاون بين الحكومة والنواب تجسيداً للتوجيهات الملكية السامية

وطنا اليوم _

استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم، رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حيث جرى التأكيد على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يعكس التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش السامي.

وأكد رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء الحرص المشترك على مواصلة مسيرة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، بما يضمن تحقيق تطلعات الأردنيين، والعمل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية التي تستوجب تكامل الأدوار بين السلطات.

وحضر اللقاء: وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي، وأعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب، النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية، والنائب الثاني إبراهيم الصرايرة، ومساعدي رئيس المجلس النائب هالة الجراح وميسون القوابعة.