ريال مدريد يسقط برشلونة وينهي هيمنته على الكلاسيكو

48 ثانية ago
ريال مدريد يسقط برشلونة وينهي هيمنته على الكلاسيكو

وطنا اليوم:حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 2-1، في مباراة الكلاسيكو التي أُقيمت، مساء الاحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وافتتح كيليان مبابي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 22، بعد تمريرة رائعة من بلينغهام، قبل أن يعادل فيرمين لوبيز النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 38.
وسجل بلينغهام هدف الفوز للريال قرب نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أهدر مبابي ركلة جزاء، بينما أنهى برشلونة المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد بيدري في الوقت بدل الضائع.
وبهذا الفوز، عزز ريال مدريد صدارته لجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد برشلونة وتلقى أول خسارة له في الكلاسيكو هذا الموسم.


