الأردن يواصل حصد الميداليات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

وطنا اليوم:واصلت المنتخبات الوطنية في البعثة الأردنية تحقيق الميداليات، في دورة الألعاب الآسيوية للشباب والمقامة في العاصمة البحرينية المنامة.

حيث حصد المنتخب الوطني للتايكواندو ميدالية برونزية جديدة جاءت عبر اللاعبة رانيا طقاطقة وتوجت اللاعبة سيلينا الحايك بالميدالية البرونزية في منافسات المواي تاي.

ورفع الأردن رصيد ميدالياته في الدورة إلى 7 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضية واحدة و5 برونزيات.

رانيا طقاطقة تُحرز ميدالية برونزية

أحرزت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، رانيا طقاطقة، مساء السبت، الميدالية البرونزية، ضمن منافسات وزن تحت 55 كغم لترفع حصيلة ميداليات المنتخب الوطني للتايكواندو في الدورة إلى أربع ميداليات من بينها فضية واحدة وثلاث ميداليات برونزية.

واستهلت طقاطقة مشوارها نحو الميدالية البرونزية بالفوز على اللاعبة السعودية غرام منصور بنتيجة 2-0 في دور الـ 16 ومن ثم فازت في الدور ربع النهائي على لاعبة قيرغيزستان تشاباييفا نازغول بنتيجة 2-1.

وفي الدور نصف النهائي خسرت اللاعبة رانيا طقاطقة أمام اللاعبة الأوزبكية رافشانوفا روشاناخون بنتيجة 0-2 لتحرز الميدالية البرونزية.

من جانبه، ودع اللاعب ليث دخل الله منافسات وزن تحت 73 كغم من الدور ربع النهائي بخسارته أمام اللاعب الأوزبكي مختوروف أخادجون بنتيجة 0-2 قبل ذلك كان ليث دخل الله قد حقق الفوز في نزاله السابق على اللاعب الفلبيني باسارون لورد بنتيجة 2-0.

بدورها فازت اللاعبة ليان الرواشدة (وزن تحت 49 كغم) في نزالين على كل من، لاعبة قيرغيزستان دايانا سلطانبيكوفنا بنتيجة 2-0 والسورية جنى صيداوي بنتيجة 2-0 قبل أن تخسر في الدور ربع النهائي أمام لاعبة الصين تايبيه، وانغ تشيه-لينغ بنتيجة 0-2.

ويستكمل المنتخب الوطني للتايكواندو الأحد مشاركته في الدورة، حيث سيظهر كل من أحمد الربابعة وأحمد الدهامشة وزينب بصيلة وسيخوض منتخبنا كذلك منافسات الفرق المختلطة.

ريان أحمد يتأهل إلى نهائي المواي تاي

نجح لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي، ريان أحمد، في حجز مقعده إلى نهائي منافسات وزن تحت 60 كغم وذلك بعد فوزه على اللاعب الأوزبكي دافرونوف شاهروز بنتيجة 30-27 مُحققاً انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة.

وسيلتقي ريان أحمد في النهائي وعند الساعة الرابعة من مساء الأحد مع اللاعب الإيراني موسوي ياسين.

من جانبها، فازت اللاعبة سيلينا الحايك بالميدالية البرونزية في منافسات المواي تاي وضمن فئة وزن تحت 40 كغم، بعد أن خسرت أمام اللاعبة الإيرانية جاني بران في الدور نصف النهائي.

المشاعلة وتوغوظ إلى ربع نهائي الملاكمة

تأهل لاعبا المنتخب الوطني للملاكمة، معتز المشاعلة وعبدالله توغوظ، السبت، إلى ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية للشباب، إذ تمكن المشاعلة من تحقيق الفوز في دور الـ 16 لمنافسات وزن تحت 54 كغم على اللاعب السعودي محمد سليمان بالضربة القاضية.

وسيلتقي المشاعلة في الدور ربع النهائي مع اللاعب اللبناني رمزي هلال يوم بعد غدٍ الإثنين.

بدوره، فاز توغوظ على الياباني هونغو كونيميتسو في منافسات وزن تحت 66 كغم وسيلتقي في الدور ربع النهائي مع اللاعب الأوزبكي سعيد خوجة الاثنين.

من جانبه، خسر اللاعب وسام الوحيدي أمام اللاعب الأوزبكي شوكيرجونوف إبروخيم في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم.

منتخبا السلة 3×3 يختتمان مشاركتهما

أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة 3×3 للشباب والشابات، السبت، مشاركته في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب.

وحل فريق الشباب في المركز الثالث بمجموعته الأولى برصيد 4 نقاط من فوزين على الإمارات وتركمانستان وخسارتين أمام منغوليا والصين تايبيه ليفقد فرصته في التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كما حلّ فريق الشابات بالمركز السادس في مجموعته برصيد نقطتين من فوز على الإمارات وخمس خسائر أمام الصين والصين تايبيه وإيران وكازاخستان وأوزبكستان.

المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية يفتتح مشاركته

افتتح المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية، السبت، مشاركته في البطولة، إذ شارك اللاعب محمد السنجلاوي في منافسات لعبة eFootball حيث حل بالمركز الرابع في المجموعة الثالثة بفوز واحد على لاعب منتخب كازاخستان وثلاث خسائر من لاعبي منتخبات تايلاند وإيران والسعودية.

ويستكمل المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية الاثنين مشاركته في الدورة، إذ يشارك اللاعب محمد معرف في منافسات لعبة Street Fighter، فيما يشارك اللاعبون محمد مسلم وعلي الفار وآدم عبدالله ويزن عميرة في منافسات لعبة Rocket League (3×3)، والتي ستُقام يوم الأربعاء القادم.

منتخب الجولف ينهي مشاركته

أنهى المنتخب الوطني للجولف، السبت، مشاركته في منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب، إذ مثل المنتخب في الدورة اللاعبان آدم المزايدة ومحمد الرواشدة وتحت إشراف المدير الفني عامر راضي.

وكانت منافسات المسابقة قد انطلقت الخميس الماضي في نادي الجولف الملكي بالعاصمة البحرينية بمشاركة 51 لاعباً مثلوا 25 دولة، خاضوا ثلاث جولات على مدار ثلاثة أيام .

وحل اللاعب محمد الرواشدة بالمركز19 في منافسات الفردي فيما حل اللاعب آدم المزايدة بالمركز 34.

وفي مسابقة الفرق جاء المنتخب الوطني بالمركز الحادي عشر.