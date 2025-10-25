بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية في إربد

51 ثانية ago
تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية في إربد

وطنا اليوم _

أعلن مدير زراعة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، عن تمديد دوام مهرجان الرمان، ساعة إضافية، ليغلق أبوابه في تمام الساعة الـ11 ليلا، نظرا للإقبال الكبير الذي يشهده المهرجان من المواطنين والزوار.

وقال أبو عرابي، إن المهرجان يحقق هذا العام أرقام مبيعات قياسية تفوق الأعوام الماضية، إذ بلغت مبيعات يوم أمس الجمعة نحو 200 ألف دينار، ما يعكس نجاح الحدث في تحقيق أهدافه الاقتصادية والتسويقية.

ولفت إلى المشاركة اللافتة لـ”ذوي الإعاقة” في المهرجان، حيث عرضوا منتجات يدوية نالت إعجاب الزوار، مشيدا بروحهم الإبداعية وبجودة ما يقدمونه من أعمال تعكس مهاراتهم العالية.

من جهتهم، عبر مشاركون عن رضاهم الكبير عن مستوى التنظيم والإقبال الجماهيري، مؤكدين أن المهرجان وفر لهم فرصة تسويقية حقيقية للتعريف بمنتجاتهم وبيعها، مثمنين جهود مديرية زراعة إربد ودعمها المتواصل في حل أي ملاحظات أو تحديات تواجههم خلال أيام المهرجان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
16:25

انتهاء مهام مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات

16:22

العدوان يكتب : عبدالرزاق عربيات… قامة وطنية صنعت إنجازاً سياحياً للأردن

15:46

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً يضم نحو (200) شخصية من مختلف المحافظات

14:01

قصة نجاح || خم دجاج من دون لجنة وزارية

13:14

عمان الاهلية تشارك بالبرنامج التدريبي لنقابة المهندسين ضمن مشروع HINTS 

13:10

سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة يزور مقر “أمنية إحدى شركات Beyon” مهنئًا الفريق بنجاح إطلاق الهوية الجديدة

13:07

الحمصي رئيسا لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – الأردن

12:43

الدكتور معتز السعود … قصة نجاحٍ تُروى بالعقل والضمير

11:31

“زين” الأولى في قطاع الاتصالات لـ “أفضل جهات التوظيف” في أسواق الشرق الأوسط

20:39

العم غافل يودّع التلفزيون الأردني بعد 30 عاماً من العطاء

20:34

الدفاع المدني ينقذ شخصين من داخل مياه البحر الميت

20:31

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (200) شخصية من أبناء غزة المقيمين بالأردن

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025