تمديد دوام مهرجان الرمان ساعة إضافية في إربد

وطنا اليوم _

أعلن مدير زراعة إربد، الدكتور عبد الحافظ أبو عرابي، عن تمديد دوام مهرجان الرمان، ساعة إضافية، ليغلق أبوابه في تمام الساعة الـ11 ليلا، نظرا للإقبال الكبير الذي يشهده المهرجان من المواطنين والزوار.

وقال أبو عرابي، إن المهرجان يحقق هذا العام أرقام مبيعات قياسية تفوق الأعوام الماضية، إذ بلغت مبيعات يوم أمس الجمعة نحو 200 ألف دينار، ما يعكس نجاح الحدث في تحقيق أهدافه الاقتصادية والتسويقية.

ولفت إلى المشاركة اللافتة لـ”ذوي الإعاقة” في المهرجان، حيث عرضوا منتجات يدوية نالت إعجاب الزوار، مشيدا بروحهم الإبداعية وبجودة ما يقدمونه من أعمال تعكس مهاراتهم العالية.

من جهتهم، عبر مشاركون عن رضاهم الكبير عن مستوى التنظيم والإقبال الجماهيري، مؤكدين أن المهرجان وفر لهم فرصة تسويقية حقيقية للتعريف بمنتجاتهم وبيعها، مثمنين جهود مديرية زراعة إربد ودعمها المتواصل في حل أي ملاحظات أو تحديات تواجههم خلال أيام المهرجان.