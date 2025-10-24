ولي العهد يرعى حفل ختام بطولة ومهرجان الهجن والشعر النبطي

وطنا اليوم:رعى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد في وادي رم، اليوم الخميس، الحفل الختامي لبطولة كأس العرب الثانية للهجن، التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى، ومهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي في دورته الخامسة.

وتابع سمو ولي العهد، الأشواط الختامية لبطولة كأس العرب للهجن، ومهرجان الأردن لسباقات الهجن، اللذين أقيما على مضمار الشيخ زايد لسباقات الهجن بمنطقة الديسة، فضلا عن عرض قدمته وحدة الهجانة التابعة لمديرية الأمن العام.

وسلم سموه، بحضور رئيس الاتحاد العربي للهجن سمو الأمير فهد بن جلوي، جوائز للحاصلين على المراكز الأولى في بطولة كأس العرب للهجن، ومهرجان الأردن لسباقات الهجن والشعر النبطي.

وشارك في بطولة كأس العرب للهجن 2025 متسابقون من الأردن والسعودية والبحرين ومصر والسودان وتونس والمغرب والجزائر والصومال وجيبوتي.

وأكد رئيس لجنة رياضة الهجن الأردنية علي المسامرة، في كلمة ألقاها، أن دعم سمو ولي العهد واهتمامه برياضة سباقات الهجن أسهم بتطويرها، وهو ما يعزز مكانة الأردن على خارطة رياضة الهجن العربية والدولية، ومنها استضافة بطولة كأس العرب للهجن.

وبين المسامرة، أن رياضة الهجن في المملكة تشهد تطورا كبيرا، لافتا إلى النجاحات السابقة للأردن في تنظيم بطولات في هذا المجال، بهدف ترسيخ التراث بقيمه وتقاليده الأصيلة.

وحضر الحفل الختامي عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين