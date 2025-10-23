علم فلسطين يزين مدرجات جالاتا سراي أمام بودو جليمت

وطنا اليوم:نشر نادي غلطة سراي التركي، عبر منصة إكس، صورة لمشجعيه وهم يرفعون لافتة كتب عليها: “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”، بينما تزين تيفو كبير على شكل علم فلسطين مدرجات الملعب خلال مباراة الفريق ضد بودو غليمت النرويجي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

اختتمت المباراة بفوز غلطة سراي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ما عزز موقف الفريق في منافسات البطولة الأوروبية، وسط حضور جماهيري كبير دعم الفريق وأظهر تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه المبادرة بعد سلسلة من مظاهر التضامن مع غزة التي شهدتها الملاعب الأوروبية مؤخرًا، حيث حرص المشجعون على رفع الوعي بالقضية الفلسطينية، مطالبين بوقف العنف و”الإبادة الجماعية” ضد المدنيين في القطاع.

لاقى نشر الصورة على منصة إكس تفاعلًا واسعًا من جماهير النادي والمتابعين الدوليين، مع استخدام هاشتاغات مؤيدة للقضية الفلسطينية وداعية إلى التضامن الدولي مع غزة.