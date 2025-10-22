وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

وطنا اليوم _

تفقد وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان اليوم الأربعاء، عدداً من المرافق والمراكز الشبابية في محافظة إربد، ضمن جولة ميدانية للاطلاع على واقعها، والوقوف على أبرز احتياجاتها، ومتابعة البرامج والأنشطة التي تنفذها.

واستهل العدوان جولته بزيارة مديرية شباب محافظة إربد وبيت الشباب، حيث التقى بحضور مدير شباب إربد الدكتور حمزة العقيلي ومدير مدينة الحسن للشباب نايف أبو رمان، رؤساء الأقسام ومشرفي المراكز الشبابية.

كما تفقد العدوان المرافق التابعة للمديرية، واستمع إلى الملاحظات والاحتياجات المطروحة التي من شأنها الارتقاء بالعمل الشبابي في المحافظة.

وتابع العدوان جولته في زيارة الى مجمع ناجي باشا العزام، واطلع على مستجدات العمل بالمبنى الجديد لمركز شباب الوسطية، مؤكداً أهمية إنجاز المشروع وفق أعلى المعايير بما يضمن توفير بيئة شبابية متكاملة.

وزار الوزير مركز شباب المزار الشمالي، والتقى المنتسبين للمركز، واستمع إلى احتياجاتهم التدريبية، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ البرامج التي تلبي احتياجات الشباب وإشراكهم في عملية وضع الخطط البرامجية ضمن الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2030.

كما رعى العدوان في غرفة صناعة إربد الاحتفال الذي نظمته هيئة قدامى الرياضيين تأييداً لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية، دعماً للقضية الفلسطينية، بحضور محافظ إربد رضوان العتوم، والنائب سالم أبو دولة، والنائب باسم الروابدة ورئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور فيصل الشبول، ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، ورئيس الهيئة هاني حتاملة، ونائب رئيس الهيئة جهاد الحجي.

وأكد العدوان في كلمة أن جلالة الملك عبدالله الثاني حمل رسالة الأردن إلى العالم مدافعاً عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأردن بقيادة جلالته، رفض كافة مشاريع الوطن البديل، وعمل على وقف العدوان على غزة وحماية المدنيين، ليبقى صوت الحق والعدل في المنطقة.

وبيَّن أن عهد جلالته شهد نهضة شاملة في مجالي الشباب والرياضة والبنية التحتية، بفضل رؤية إصلاحية تؤمن بدور الشباب في بناء الدولة الحديثة، مثمنا هيئة قدامى الرياضيين في إربد على مبادرتهم الوطنية التي تعكس قيم العطاء والانتماء.

من جانبه، أشار وزير الإتصال الحكومي الأسبق فيصل الشبول في كلمته إلى الدور المهم الذي يضطلع به الرياضيون كقوة فاعلة في دعم منظومة التحديث والتطوير التي يقودها جلالة الملك، لما لهم من تأثير في مجتمعاتهم، وقدرتهم على تشكيل الرأي العام تجاه قضايا الوطن.

و أكد الشبول الدور المحوري لجلالة الملك في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة أهلنا في غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرًا إلى أن جلالته يجمع بين الحراك الدبلوماسي ومد يد العون الإنساني لإغاثة الأشقاء في فلسطين.

بدوره، قال نائب رئيس الهيئة الدكتور فؤاد الحجي إن الولاء للعرش لا ينتهي، والانتماء للوطن لا حدود له، وأن البذل والعطاء والتضحية هي العناوين الحقيقية للمواطنة الفاعلة، ليبقى الأردن رمزًا للاستقرار والأمن، ومبعثًا للسلام والمحبة والدفاع عن قضايا الأمة.

وتخلل المهرجان عرض لفيلم وثائقي جسّد مواقف جلالة الملك في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والدولية دفاعًا عن قضايا الأمة، إلى جانب قصيدة وطنية قدّمها الشاعر حسين الترك، عبّرت عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالقيادة الهاشمية والوطن وأجهزته الأمنية.

وخلال جولة غير معلنة، زار العدوان مجمع جرش الرياضي، وتفقد المرافق الرياضية والشبابية، موصياً بإجراء التحديثات اللازمة التي تضمن استدامة المرافق وتحسين الخدمات المقدمة للشباب، مبيناً خطة الوزارة في تطوير البنية التحتية للمرافق الشبابية والرياضية، بما يضمن تلبية احتياجات الشباب وتنفيذ الفعاليات الرياضية والشبابية فيها.