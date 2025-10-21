بنك القاهرة عمان
الجمارك تدعو المواطنين والتجار إلى التخليص على المركبات المشمولة بالقرار الحكومي قبل 1/ 11/ 2025

21 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:أكد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك احمد العكاليك إلتزام الجمارك بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4307 تاريخ 28/ 6/ 2025 والمتضمن وقف التخليص على السيارات غير المطابقة للمواصفات وحسب القرار اعتبارًامن1/ 11/ 2025.
ودعى العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى اغتنام فرصة التخليص على المركبات المشمولة بالقرار الحكومي قبل التاريخ المذكور ، وإنجاز معاملاتهم والاستفادة من القرار.
وكان مدير مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء عقيد جمارك ركاد العيسى قد قرر في وقت سابق استمرار دوام الموظفين في مركز جمرك المنطقة الحرة الزرقاء/ قسم المركبات لأيام الجمع المقبلة 24 -31 من شهر 10 /2025 لغايات اتمام المعاملات الخاصة بالتخليص على المركبات نظرا لازدياد حجم المعاملات الجمركية الخاصة بالمركبات، علمآ بأنه تم تمديد ساعات الدوام اليومي حتى إنجاز آخر معاملة من كل يوم حتى نهاية الشهر الحالي.


