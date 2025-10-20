بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

فضيحة على الهواء في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بين ثنائي منتخب مصر

20 أكتوبر 2025
فضيحة على الهواء في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بين ثنائي منتخب مصر

وطنا اليوم:قرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل اللاعبيْن عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق، بعد مشاجرة وصفت بـ”الفضيحة” في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.
وشهد قبل نهائي الرجال في البطولة بين مصر ونيجيريا مشادة كلامية عنيفة، بين ثنائي منتخب مصر عصر وأشرف، كاد أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي.
وفي تصريحات تلفزيونية، قال رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أشرف حلمي، وهو والد اللاعب محمود أشرف، إن الاتحاد قرر تحويل اللاعبيْن للتحقيق لما بدر منهما في بطولة إفريقيا”.
واعتبر حلمي أن “ما حدث لا يليق بلاعبيْن يمثلا منتخب مصر”.
وقال حلمي إنه طلب من ابنه عدم الصعود إلى منصة التتويج بعد فوز مصر بذهبية الرجال، خوفا من حدوث أي احتكاك مع عصر.
وحسب مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن أشرف رفض مصافحة عصر قبل اللقاء.
وفي لقطة أخرى، يبدي عصر رفضه اللعب طالما بقي أشرف على مقاعد الاحتياط، بينما حال تدخل الجهاز الفني دون اشتباك اللاعبيْن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:42

افتتاح معرض “صنع بعزيمة” في القرية الثقافية النبطية بالبتراء 

21:06

حزب الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية بعنوان “كيفية تشكيل الكتل الطلابية داخل الجامعات “

20:47

وزير الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في إربد

20:44

وزارة المياه: ضبط حفارة مخالفة في غور الكفرين

20:35

العشيرة.. دفء الانتماء لا نار العصبية

20:33

بيان للكتل النيابية: الخصاونة ينسحب للقاضي

20:28

اللحوم الأسترالية تعزز شراكتها مع الإمارات مع دخول اتفاقية CEPA حيز التنفيذ

20:26

موظفة بنك ABC المدعومة بالذكاء الاصطناعي “فاطمة” تحصد جائزة “أفضل مساعد افتراضي في منطقة الشرق الأوسط” لعام 2025

20:21

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد كتيبة حرس الحدود/2 الملكية

20:10

نتنياهو يبلغ واشنطن رفضه نشر قوات تركية في غزة

20:01

الإفتاء: يوم غد الخميس أول أيام شهر جمادى الأولى

19:59

محاضرة في حزب جبهة العمل الإسلامي بعنوان تحليل المستجدات السياسية

وفيات
وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025وفيات الاثنين 20-10-2025وفيات الاحد 19-10-2025