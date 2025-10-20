بنك القاهرة عمان
المغرب يتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة بعد فوزه على الأرجنتين

20 أكتوبر 2025
المغرب يتوج بكأس العالم للشباب لأول مرة بعد فوزه على الأرجنتين

وطنا اليوم:توج المغرب بكأس العالم لكرة القدم للشباب 2025 التي أقيمت في تشيلي، بعدما سجل ياسر زابيري ثنائية في الشوط الأول ليقود بلاده للفوز 2-صفر على الأرجنتين في النهائي الذي أقيم على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياجو في وقت مبكر من اليوم الإثنين.
وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد إفريقي بعد فوز غانا باللقب في عام 2009.
كما أصبح المغرب تاسع فريق يتوج بكأس العالم للشباب في آخر تسع نسخ من البطولة.
وافتتح زابيري التسجيل في الدقيقة 12 من ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء نفذها بتسديدة مذهلة.
وضاعف مهاجم المغرب النتيجة في الدقيقة 29، بعدما انطلق عثمان ماعما بهجمة مرتدة على الجهة اليمنى ثم لعب تمريرة عرضية قابلها زابيري بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من مسافة قريبة ليضع الكرة في الشباك.
ولم تشكل الأرجنتين خطورة كبيرة طوال اللقاء، وكانت أبرز محاولاتها في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما سدد البديل ماتيو سيلفيتي كرة مرت بمحاذاة المرمى.
وتماسك دفاع المغرب في الشوط الثاني ليحبط كل محاولات الأرجنتين لتقليص الفارق، مع تألق حارس المرمى إبراهيم جوميز الذي تصدى في الوقت بدل الضائع لضربة رأس من إيان سوبيابري.
وهذه الخسارة الثانية للأرجنتين التي حققت ستة ألقاب وهو رقم قياسي، في نهائي كأس العالم للشباب، بعد هزيمتها 1-صفر أمام البرازيل في عام 1983.


