بعد 8 أعوام .. رونالدو يعيد مشهد كامب نو إلى الأول بارك

وطنا اليوم:رفض كريستيانو رونالدو أن يكون النقطة السلبية في فوز النصر الكبير على الفتح بخماسية، بعدما أضاع ضربة جزاء تصدى لها الحارس أمين بخاري، ليرد على الفور بهدف مثير أعاد به ذاكرة الجماهير وعلى الأخص عشاقه قرابة 8 أعوام عندما سجل بذات الطريقة على غريم الريال العنيد برشلونة في كامب نو واحتفل أيضا بنفس الطريقة التي رمى بها قميصه عاليا في الهواء .

وقال رونالدو في تغريدة على حسابة الشخصي بمنصة إكس: «النجاح لا يأتي بالصدفة». مرفقا العبارة بصورة من احتفاليته بعد الهدف.

في المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، بدا أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح لفريق المدرب خيسوس بعدما أهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 59 تصدى لها الحارس أمين بخاري.لكن رونالدو تعافى سريعا وبعدها بدقيقة واحدة أطلق تسديدة مقوسة من حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لشباك الفتح، ليحتفل قائد البرتغال بخلع قميصه.

وقال البرتغالي فيلكس صاحب الهاتريك عن عن رونالدو «يفعل ما كان يفعله دائما، هو تنافسي للغاية وعلينا الاستمتاع به»