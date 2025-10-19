بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

بعد 8 أعوام .. رونالدو يعيد مشهد كامب نو إلى الأول بارك

38 ثانية ago
بعد 8 أعوام .. رونالدو يعيد مشهد كامب نو إلى الأول بارك

وطنا اليوم:رفض كريستيانو رونالدو أن يكون النقطة السلبية في فوز النصر الكبير على الفتح بخماسية، بعدما أضاع ضربة جزاء تصدى لها الحارس أمين بخاري، ليرد على الفور بهدف مثير أعاد به ذاكرة الجماهير وعلى الأخص عشاقه قرابة 8 أعوام عندما سجل بذات الطريقة على غريم الريال العنيد برشلونة في كامب نو واحتفل أيضا بنفس الطريقة التي رمى بها قميصه عاليا في الهواء .
وقال رونالدو في تغريدة على حسابة الشخصي بمنصة إكس: «النجاح لا يأتي بالصدفة». مرفقا العبارة بصورة من احتفاليته بعد الهدف.
في المباراة التي جرت على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، بدا أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح لفريق المدرب خيسوس بعدما أهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 59 تصدى لها الحارس أمين بخاري.لكن رونالدو تعافى سريعا وبعدها بدقيقة واحدة أطلق تسديدة مقوسة من حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لشباك الفتح، ليحتفل قائد البرتغال بخلع قميصه.
وقال البرتغالي فيلكس صاحب الهاتريك عن عن رونالدو «يفعل ما كان يفعله دائما، هو تنافسي للغاية وعلينا الاستمتاع به»


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:13

أورنج الأردن وشركة النقليات السياحية الأردنية (جت) توقعان شراكة استراتيجية لتقديم حلول اتصالات متكاملة

12:08

التصريحات الملكية وأصداؤها في الصحافة الإسرائيلية: قراءة في الموقف الأردني من نتنياهو

12:04

السعودية.. دولة تُعيد تعريف النهضة الحديثة

12:04

ويتكوف وكوشنر سيصوغان خطة لنزع سلاح حماس

11:58

الاحتلال يهاجم رفح بعد وقوع تبادل إطلاق نار ونتنياهو يقيّم الوضع

11:44

موجودات صندوق استثمار أموال الضمان تلامس 18 مليار دينار لنهاية أيلول

11:39

لاحتواء الأزمة.. النائب الدكتور حسين العموش يُسلم مذكرة باسم المواقع الإخبارية إلى نقابة الصحفيين

11:38

حين يتحدث الملك، تصمت الضوضاء

11:35

بلدية غزة تبدأ فتح الشوارع المغلقة بعد وقف إطلاق النار وسط دمار واسع

10:54

زين تجدد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي السنوي بنسخته الـ 61 دعماً لأطفال مبرّة أم الحسين

10:51

أبو علي: نظام الفوترة إصلاحي ولا يهدف إلى فرض أو زيادة ضرائب

10:22

فتح القبول المباشر لطلبة التجسير في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية

وفيات
وفيات الاحد 19-10-2025وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025