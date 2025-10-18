بنك القاهرة عمان
وزير الإدارة المحلية يطلع على استعداد بلديات في إربد للشتاء

15 ثانية ago
وزير الإدارة المحلية يطلع على استعداد بلديات في إربد للشتاء

وطنا اليوم _

تفقد وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم السبت، عددا من بلديات محافظة إربد، شملت بلديات “برقش، ورابية الكورة، والطيبة، والوسطية”، واطلع على جاهزيتها لفصل الشتاء ومتابعة سير العمل في مختلف الجوانب الإدارية والخدمية والمالية.

والتقى المصري، رؤساء لجان هذه البلديات وموظفيها، واستمع إلى إيجاز حول واقع الخدمات والمشروعات المنفذة، إضافة إلى أبرز التحديات واحتياجات البلديات لتعزيز أدائها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجال وزير الإدارة المحلية، في عدد من المناطق التابعة للبلديات المختلفة، للاطلاع ميدانيا على أوضاع البنية التحتية وأعمال الصيانة، وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتنظيف الأودية، إلى جانب متابعة مستوى النظافة العامة، وجهود البلديات في رفع كفاءتها استعدادا لموسم الأمطار.

وأكد أهمية استمرار البلديات في رفع جاهزيتها وتعزيز كفاءة كوادرها الإدارية والفنية، مشددا على ضرورة الارتقاء بالخدمات البلدية ومستوى النظافة، وتحسين بيئة العمل بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.


