حسن الهيدوس يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في إطار إعمار غزة

وطنا اليوم:أعلن النجم القطري المخضرم حسن الهيدوس، قائد المنتخب الوطني السابق ولاعب نادي السد، عن مبادرة إنسانية كبرى تتزامن مع الإنجاز الوطني بتأهل “العنابي” إلى نهائيات كأس العالم 2026.

حيث أعلن الهيدوس عن تبرعه للمساهمة في بناء مدرسة وصالة رياضية ضمن مشاريع إعمار قطاع غزة، الذي تضرر بشكل كبير خلال الحرب الأخيرة.

أكد الهيدوس، في منشور مؤثر على منصة “إكس”، أن هذه المبادرة تأتي إيماناً منه بأن التعليم والرياضة يمثلان “الطريق إلى الحياة من جديد” لأهالي القطاع الفلسطيني.

وجاء في تغريدته: “بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد”.

ربط النجم القطري هذه الخطوة بالنجاح الرياضي لبلاده: “الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، لقد تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات”.

وأضاف القائد السابق لـ “العنابي” أن لحظات الفرح الوطنية تستوجب التذكير بـ “معاناة الشعوب المتضررة حول العالم”، مشدداً على ضرورة أن يكون النجاح دافعاً للعطاء والمساهمة الإنسانية.

تزامن الفرحة مع قمة السلام

أعرب الهيدوس عن سعادته بتزامن تأهل المنتخب القطري للمونديال مع نجاح جهود قمة السلام واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة بداية لحياة آمنة ومستقرة لأهل القطاع الفلسطيني.

ويُشار إلى أن المنتخب القطري قد حسم تأهله إلى مونديال 2026 بعد تصدره المجموعة الأولى بـ 4 نقاط، إثر فوزه على الإمارات 2-1 وتعادله مع عُمان 0-0 في المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية، وهي المرحلة التي عاد الهيدوس إلى صفوف المنتخب قبيلها لكنه لم يشارك في المباريات.

مسيرة أسطورية وإنجازات متراكمة

يعتبر حسن الهيدوس (42 هدفاً في 184 مباراة دولية) من اللاعبين البارزين في تاريخ المنتخب القطري، وقد أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب نهائيات كأس آسيا “قطر 2023” التي توج “العنابي” بلقبها للمرة الثانية على التوالي.

وقد ساهم الهيدوس في تتويج المنتخب بلقب كأس آسيا مرتين متتاليتين (2019 و 2023)، فضلاً عن بطولة كأس الخليج “خليجي 22” عام 2014، وحقق مع نادي السد العديد من الألقاب المحلية والآسيوية، أبرزها دوري أبطال آسيا عام 2011.

وتأتي مبادرته الإنسانية الأخيرة لتتوج مسيرته الرياضية الحافلة بإنجاز اجتماعي وإنساني عميق