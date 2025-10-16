الألمان يفتحون النار على صلاح: يريد إفشال فيرتز

وطنا اليوم:هاجمت وسائل الإعلام الألمانية النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول، وحمّلته مسؤولية البداية الصعبة لزميله في الفريق فلوريان فيرتز.

ودخل النادي الإنجليزي في سلسلة من الهزائم قبل فترة التوقف الدولي، ويسعى إلى العودة لطريق الانتصارات عندما يستضيف مانشستر يونايتد، يوم الأحد.

ويأمل المدرب آرني سلوت في عودة اللاعبين الدوليين بدون أي إصابات من أجل الاستعداد جيدا لمواجهة مانشستر يونايتد في “آنفيلد”.

ودافعت وسائل الإعلام الألمانية عن مواطنها فلوريان فيرتز بعد بدايته الصعبة مع ليفربول، وتم جر محمد صلاح بشكل غريب إلى الجدل حول تدهور مستوى الدولي الألماني.

وألقى الإعلام الألماني باللوم على صلاح وحمّله مسؤولية البداية المخيبة للآمال بالنسبة لفيرتز.

وعاش فيرتز، الذي تألق مع باير ليفركوزن، فترة صعبة مع النادي الإنجليزي بعد انضمامه إلى ليفربول في الصيف الماضي، ولم يسجل أي هدف ولم يقدم تمريرة حاسمة حتى الآن.

ورغم ذلك، دافعت “سبورت بيلد” عن صانع الألعاب الألماني، وأصرت على أن صلاح لو ترجم الفرص التي قدمها له فيرتز، خاصة تلك التي كانت أمام تشيلسي في المباراة التي خسرها ليفربول 2-3، لكان وضع فيرتز سيكون مختلفا، لكنّ زملاءه لم يكونوا على مستوى التوقعات، وأظهروا افتقارا إلى الدقة في التسجيل بما فيهم اللاعب المصري، مما يجعل الدولي الألماني يكافح لتبرير قيمة عقده الباهظة.

وتعرض صانع الألعاب فيرتز لانتقادات في إنجلترا بسبب ما اعتبره البعض بداية بطيئة لمسيرته مع ليفربول، بعد انتقاله من باير ليفركوزن في صفقة بلغت 155 مليون دولار.

حتى إن “سبورت بيلد” أشارت إلى وجود تحيز ضد فيرتز من قبل أساطير الكرة الإنجليزية والنقاد مثل غاري نيفيل وواين روني.

وأضافت الصحيفة الألمانية في تقريرها الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني: إضاعة صلاح للفرص التي يصنعها له فيرتز، تزيد من الضغوط عليه، وتقلل من إمكاناته، علما بأن البالغ من العمر 22 يعد أكثر لاعب صنع فرصا سانحة للتسجيل في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي