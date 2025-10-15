بنك القاهرة عمان
مشوقة يسأل الرئيس عن التقاعد المبكر في أمانة العاصمة

وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس عن التقاعد المبكر في أمانة العاصمة كيف تم ويطالب بالمراجعة.
نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: تقاعد مبكر أمانة عمان

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،

أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1. ما هي الأسباب التي دعت أمانة عمان لتخصيص فروقات الضمان الاجتماعي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر عن الفترة بين 2017/1/1 ولغاية 2025/2/1؟

2. ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم الإضرار بحقوق الموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر، ومعالجة ما ترتب عليهم من التزامات مالية نتيجة هذه القرارات المفاجئة؟

3. هل لدى الحكومة خطة لمراجعة وحل الإشكالات الناتجة عن احتساب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب التقاعدي للموظفين، بما يضمن العدالة والإنصاف لهم؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس
عدنان مشوقة


