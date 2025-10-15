السعودية وقطر تصعدان لمونديال 2026 على حساب العراق والإمارات

وطنا اليوم:عزّز المنتخبان السعودي والقطري المشاركة العربية التاريخية في نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم إلى سبعة منتخبات حتى اللحظة بعد حسم بطاقتيهما من بوابة تعادل الأخضر أمام العراق سلبا وفوز “العنابي” على الإمارات 2-1 الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

في جدّة، تصدر منتخب السعودية منافسات المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن العراق الذي حلّ ثانيا، وسيخوض مواجهة فاصلة أمام الإمارات وصيفة المجموعة الأولى لتحديد المتأهل بينهما إلى الملحق العالمي.

تأهلت قطر إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخها والأولى عبر التصفيات بعد فوزها على ضيفتها الإمارات 2-1 في استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

وتصدرت قطر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وتأهلت إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد نسخة 2022 كدولة مضيفة عندما منيت بثلاث خسارات في دور المجموعات.

أما الإمارات التي تراجعت إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط فأبقت على حظوظها في الصعود لكأس العالم للمرة الثانية بعد 1990 في إيطاليا حين ودعت كذلك من الدور الأول، بعدما تأهلت إلى الملحق الآسيوي أمام العراق.

وضمنت 7 منتخبات عربية التأهل إلى كأس العالم 2026، وهي: الأردن والسعودية وقطر من آسيا، والمغرب وتونس والجزائر ومصر من قارة أفريقيا، ليكسر الرقم القياسي العربي في بطولة كأس العالم 2022 التي شهدت تأهل أربعة منتخبات عربية.