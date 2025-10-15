بنك القاهرة عمان
الحقوق ليست مادية فقط

18 ثانية ago
بقلم الدكتوره هند جمال فالح الضمور
هناك حقوق أعمق بكثير. علينا أن نؤديها كلمات كانت على لسان زوجي وباستمرار كان يكررها على مسامعي لامست جوهر الحقيقة. نعم، ليست حقوق الناس محصورةً في درهمٍ ودينار، ولا في إرثٍ أو ميراث، بل هناك حقوقٌ أعمقُ وأدقّ — حقوقٌ معنوية كثيراً ما نغفل عنها ولا نُلقي لها بالًا.

حقُّ الطريق، على سبيل المثال، أن لا تجلس عليه فتضيّقه على المارة أو تمنع عنه من يحتاجه.
وحقُّ الكلمة، أن تقول خيرًا أو تصمت، فلا تؤذي بها نفسًا ولا تهدم بها سمعة.
وحقُّ الاحترام، أن تعامل الناس بإنسانية، مهما اختلفوا معك في الرأي أو الطباع.
وحقُّ الخصوصية، أن تحفظ أسرار غيرك كما تحب أن تُصان أسرارك.
وحقُّ الفرصة، أن تترك للآخرين مجالًا للتجربة دون تقليل أو سخرية.
وحقُّ الأمان، أن تكون مصدر طمأنينة لا مصدر قلق أو فتنة.
وحقُّ الوقت، أن تحترم أوقات الآخرين كما تحب أن يُحترم وقتك.

تلك الحقوق لا تُقاس بالمال، لكنها تُقاس بصفاء الضمير ونُبل الأخلاق. من راعاها فقد أدّى أمانةً لا تقل شأنًا عن أداء الزكاة أو حفظ الميراث.

فليكن كلٌّ منا منصفًا في قوله وفعله، نافعًا في وجوده، حافظًا لحقوق الناس المادية والمعنوية على حدٍّ سواء، فبذلك تُبنى المجتمعات وتسمو النفوس.


