أمين عام وزارة الشباب يتفقد عدداً من المراكز الشبابية في الكرك

وطنا اليوم _

تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر اليوم الثلاثاء، عدداً من المراكز الشبابية في محافظة الكرك، للاطلاع على واقعها والوقوف على احتياجاتها.

وشملت الجولة زيارة إلى مراكز شباب القطرانة وشباب وشابات غور الصافي، حيث التقى أبو بقر الكادر الإداري وبعض الشبان المنتسبين للمراكز.

وتابع أبو بقر في مركز شباب غور الصافي، تدريبات رياضة التايكواندو، واستمع إلى ملاحظات الشباب واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير البرامج والأنشطة والخدمات المقدمة، مثمناً جهود المدربين والمشاركين في تعزيز ثقافة الرياضة والانضباط والعمل الجماعي.

وأكد أبو بقر حرص الوزارة على توفير بيئة شبابية داعمة ومحفزة، موجهاً بضرورة الإسراع في معالجة الملاحظات والمطالب التي طرحها العاملون والشباب، وبما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة المقدمة في المراكز .