حديث جلالة الملك إلى BBC

أ.د. مصطفى عيروط

حديث جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم إلى محطةBBC يلخص المشهد في المنطقه

(كما نشر عن الحديث منه) (الملك عبدالله الثاني يحذر من أن الشرق الأوسط مهدد بالهلاك ما لم يتم التوصل إلى عملية سلام تفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة مؤكداً في مقابلة مع قناة بي بي سي أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومعرباً عن عدم ثقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنه أبدى ثقته بوجود مسؤولين إسرائيليين يمكن للعرب التعامل معهم)

جلالة الملك عبدالله الثاني معروف عنه الشجاعه في الحق والحكمه والعدل والرؤية السديده للواقع والمستقبل والعمل الدائم لحل الدولتين وبناء السلام فيحذر تحذيرا واضحا من أن الشرق الأوسط مهدد بالانهيار أو الهلاك ما لم يتم التوصل إلى عملية سلام تفضي إلى قيام دوله فلسطينيه مستقله

ورايي بأنه جاء هذا الحديث الواضح المباشر الوطني في وقته وفي وقت اجتماع عالمي في شرم الشيخ لنهاية الحرب في غزة وهذا يستمر في حالة واحده في عملية سلام تفضي إلى قيام دوله فلسطينيه مستقله ودون ذلك قد يعود الصراع أعنف من قبل والعالم كله خلال سنتين وشعوبه وقفت مع ما يتعرض له الفلسطينيون وتم اعتراف بدولة فلسطين إلى الان 159دوله في العالم من 195دوله في الامم المتحده واعترفت بريطانيا بدولة فلسطين التي انشأت اسرائيل وفرنسا واسبانيا وغيرهم من دول العالم

و رأيي مؤتمر شرم الشيخ بما فيه من الدول العربيه والاسلاميه والعالميه مدعو لمواصلة العمل وبرعاية امريكيه مباشرة من الرئيس الأمريكي ترامب مباشرة إلى حل الدولتين بسرعه لأن حل الدولتين وإقامة دوله فلسطينيه مستقله على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه سيقود إلى شرق أوسط جديد عنوانه التعاون والتنميه الاقتصاديه والاستقرار حتى تستريح الشعوب في المنطقه والعالم وهذا التحدي للشعب الاسرائيلي الذي تعب أيضا من الحروب والقلق وعدم الاستقرار ويحتاج إلى قيادات تؤمن بالسلام وتعمل له بشكل واضح وبوجه واحد وحل الدولتين والتعايش والاندماج في المنطقه والتعاون والتنميه والسلام العادل والعمل والبناء وليس الحروب فالحروب تؤدي إلى الهجرات والانقسامات الداخليه لديها والضعف الاقتصادي وفي عالم اليوم من الإعلام المجتمعي وتأثيره فلا يمكن بقاء الناس على أعصابهم في المنطقه والعالم العربي والإسلامي والعالم والشعب الاسرائيلي ولدى اسرائيل حوالي 75مركز ابحاث وقوة عسكريه وتكنولوجيه والافضل لهم وهم يعرفون والشرق الأوسط الاستقرار والسلام العادل فلن ينجحوا في التهجير للفلسطينيين ولن ينجحوا في التغيير الديموغرافي ولن ينجحوا في إيجاد جيل جديد ينسى فهذه النظريه سقطت والجيل الجديد اقوى ومتمسك بفلسطين فحل اليوم العادل بدوله فلسطينيه افضل للجميع من غد لان الشرق الاوسط كله سينفجر إذا لم تحل القضيه الفلسطينيه بحل الدولتين بدلا من شرق أوسط جديد ينعم في لأمن والسلام والتنميه

حديث جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم إلى BBCواضح بحكمته وشجاعته ورؤيته لمصلحة العالم والمنطقة والاقليم والشرق الأوسط

عاش الاردن

عاش الملك

حمى الله جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وحمى الله سمو الأمير الحسين ولي العهد الأمين والشعب والجيش العربي المصطفوي والأجهزة الامنيه.