البيئة : الوضع في سد الموجب طبيعي ولا مؤشرات على وجود تلوث

15 ثانية ago
البيئة : الوضع في سد الموجب طبيعي ولا مؤشرات على وجود تلوث

وطنا اليوم:تابعت وزارة البيئة ما تم تداوله يوم أمس عبر عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول نفوق عدد من الأسماك في سد الموجب، حيث باشرت الوزارة إجراءات المتابعة الفورية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك أخذ عينات طارئة من مياه السد لإجراء الفحوصات المخبرية في مختبرات الجمعية العلمية الملكية ومختبرات العقبة الدولية
ونفذت كوادر الوزارة، منذ يوم أمس وحتى اليوم، جولات ميدانية مكثفة شملت جميع مداخل السد ومخارجه ومحيطه، وتم خلالها أخذ عينات إضافية من المياه. وأظهرت نتائج الجولات أن الوضع البيئي في السد طبيعي جداً، ولم تُرصد أي مؤشرات أو روائح غير طبيعية تدل على وجود تلوث.
وبيّنت الوزارة أنه تم رصد عدد محدود من الأسماك النافقة صغيرة الحجم، وقد تم جمع عينات منها لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة مؤكدة أنها ستعلن نتائج التحاليل فور صدورها.
وأكدت وزارة البيئة استمرارها في متابعة الحالة بشكل دوري وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سلامة النظام البيئي في السد والحفاظ على جودة المياه


