بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

تراجع كبير بترتيب الأردنيين بمؤشر السعادة

34 ثانية ago
تراجع كبير بترتيب الأردنيين بمؤشر السعادة

وطنا اليوم:سجل ترتيب الأردنيين بمؤشر السعادة الذي تعده مؤسسة جالوب العالمية، تراجعا كبيرا في عام 2024، بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واحتل الأردن المرتبة 15 من أصل 18 دولة مشمولة بالمقارنة في المؤشر،مسجلا درجة 4.31 (من 10 درجات).
وسجل الأردن تراجعا مقداره 1.104 درجة منذ عام 2012، وهو التراجع الأكبر بين الدول الـ 18، بعد لبنان.
وجاءت دولة الاحتلال بالمركز الأول، تليها الإمارات ثم الكويت والسعودية وعمان والبحرين وليبيا، والجزائر فتركيا فإيران ثم العراق والسلطة الوطنية الفلسطينية والمغرب وتونس ثم الأردن فمصر فاليمن وأخيرا لبنان.
كما حتل الأردن المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الغضب لعام 2024 الصادر عن معهد جالوب للدراسات، بنسبة قاربت نصف البالغين ممن يحملون مشاعر الغضب.
وحسب التقرير احتل الأردن المرتبة الثانية على مستوى العالم، حيث أظهرت النتائج أن 46% من البالغين لديهم مشاعر غضب.
وتقدم الشعب الغاني على الشعب الأردني بالترتيب، فيما جاءت شعوب أرمينيا وقبرص التركية والعراق وسيراليون وجويانا وكونجو الديمقراطية وفلسطين وإيران والمغرب، في المراتب من 3-10 على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن القائمة التي تفصّل مستويات الضيق لدى الشعوب، وتقيس المشاعرب السلبية والتجارب الصعبة، تضم دولا متأثرة بالنزاعات، أو تشهد صراعات أو حروبا حديثة أو حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:32

حزب عزم منصة حوارية تنبض بروح الشباب

15:23

مطلوب طبيب /ة للعمل لدى مركز صحي جامعة فيلادلفيا

15:17

“Welcome to Jordan” جديد “صوت الأردن” عمر العبداللات

15:15

ترامب من الكنيست الإسرائيلي: الشرق الأوسط سيصبح منطقة رائعة قريبا

15:10

الشرع: سنحاسب الأسد دون الدخول بصراع مكلف مع روسيا

15:01

كلية الصيدلة والعلوم الطبية في جامعة البترا تحصد المركز الأول في منتدى الشباب الصيدلاني التخصصي الأول

14:59

*تنفيذا للتوجيهات الملكية العيسوي يطمئن على صحة البطل العالمي الجنيدي والمواطن الفريحات*

14:59

خيانة المجالس

14:56

فيفا يضغطهم ونحن نضحك .. مدرب العراق يستفز المنتخب السعودي

14:49

فاجعة تهز اليمن.. أب ينهي حياة 3 من أطفاله ويصيب الرابع

14:47

المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السوري

14:41

عشرات الأسرى الفلسطينيين يصلون رام الله وجموع غفيرة تستقبلهم

وفيات
والد السفير سفيان القضاة في ذمة اللهوفيات الاثنين 13-10-2025وفيات الأحد 12-10-2025محمد زياد علي الزماعرة ( ابو سامر ) في ذمة اللهوطنا اليوم يعزي عشيرة الفراية بوفاة الشاب ماجد الفراية