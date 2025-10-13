تراجع كبير بترتيب الأردنيين بمؤشر السعادة

وطنا اليوم:سجل ترتيب الأردنيين بمؤشر السعادة الذي تعده مؤسسة جالوب العالمية، تراجعا كبيرا في عام 2024، بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واحتل الأردن المرتبة 15 من أصل 18 دولة مشمولة بالمقارنة في المؤشر،مسجلا درجة 4.31 (من 10 درجات).

وسجل الأردن تراجعا مقداره 1.104 درجة منذ عام 2012، وهو التراجع الأكبر بين الدول الـ 18، بعد لبنان.

وجاءت دولة الاحتلال بالمركز الأول، تليها الإمارات ثم الكويت والسعودية وعمان والبحرين وليبيا، والجزائر فتركيا فإيران ثم العراق والسلطة الوطنية الفلسطينية والمغرب وتونس ثم الأردن فمصر فاليمن وأخيرا لبنان.

كما حتل الأردن المرتبة الثانية عالميا في مؤشر الغضب لعام 2024 الصادر عن معهد جالوب للدراسات، بنسبة قاربت نصف البالغين ممن يحملون مشاعر الغضب.

وحسب التقرير احتل الأردن المرتبة الثانية على مستوى العالم، حيث أظهرت النتائج أن 46% من البالغين لديهم مشاعر غضب.

وتقدم الشعب الغاني على الشعب الأردني بالترتيب، فيما جاءت شعوب أرمينيا وقبرص التركية والعراق وسيراليون وجويانا وكونجو الديمقراطية وفلسطين وإيران والمغرب، في المراتب من 3-10 على مستوى العالم.

وأشار التقرير إلى أن القائمة التي تفصّل مستويات الضيق لدى الشعوب، وتقيس المشاعرب السلبية والتجارب الصعبة، تضم دولا متأثرة بالنزاعات، أو تشهد صراعات أو حروبا حديثة أو حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر