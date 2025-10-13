بنك القاهرة عمان
مطلوب طبيب /ة للعمل لدى مركز صحي جامعة فيلادلفيا

54 ثانية ago
وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفياعن حاجتها لتعيين
طبيب/ في المركز الصحي

وفقاً للشروط التالية:
أردني الجنسية.
درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب بتقدير لا يقل عن جيد.
حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنة الطب.
يفضل من لديه خبرة في نفس المجال.

الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتية
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة.
صور عن شهادات الخبرة ومزاولة المهنة.
صورة شخصية واحدة.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف إدارية.
. https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم الجمعة الموافق 17/10/2025 .


