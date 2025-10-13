بنك القاهرة عمان
فيفا يضغطهم ونحن نضحك .. مدرب العراق يستفز المنتخب السعودي

21 ثانية ago
وطنا اليوم:كشف الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب العراقي، أن الضغط على المنتخب السعودي سيكون أكبر، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، الثلاثاء.
وقال أرنولد في المؤتمر الصحافي الذي عقده، يوم الاثنين: أعتقد أن الضغط على المنتخب السعودي سيكون أكبر، لديهم طريقان للتأهل: التعادل أو الفوز وهم يفكرون بهما، أما نحن فنفكر بالانتصار فقط، وضمنّا التواجد بالملحق العالمي، ويوم الثلاثاء، 90% من المدرجات ستكون الجماهير السعودية، والضغط كبير عليهم من الإعلام السعودي وحتى الاتحاد الدولي “فيفا”.
وبسؤاله عما يقصده بـ”الضغط من الاتحاد الدولي” قال مدرب العراق إن الضغط على المنتخب السعودي من كل مكان، بحسب قوله.
وتابع: نحن سعداء وضمنا الملحق الآسيوي، نحن نضحك ولا نشعر بأي ضغط، والضغط كله سيكون على المنتخب السعودي.
وأضاف مدرب العراق أن جميع اللاعبين جاهزون للمواجهة، مؤكداً جاهزية لاعبه أيمن حسين، كما أن زيدان إقبال جاهز هو الآخر للمواجهة بعدما لعب دقائق محدودة في مواجهة إندونيسيا، مشيداً بمستوى اللاعب الذي قاد منتخب أسود الرافدين للفوز على إندونيسيا.
وقلل أرنولد من معاناته من أي ضغوط نظراً لأنه لم يسبق له الفوز أمام المنتخب السعودي، قائلاً: آخر مرة خسرت هنا بضربة جزاء لم تكن حقيقية، وعندما تعادلت مع السعودية في أستراليا عندما كنت أدربهم كانت بالحظ.
وأضاف: أنا أحترم المنتخب السعودي، وأنتم من تحدث بأنها أهم مباراة في تاريخ رينارد، ولدي العديد من المواجهات الكبيرة، وتصريحه بأنها ستكون أكبر مباراة في حياته هو تصريح كبير.


