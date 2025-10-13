خلاف ينتهي بمأساة.. امرأة تحرق زوجها بزيت مغلي أثناء نومه

وطنا اليوم:فتحت السلطات الهندية تحقيقا في واقعة مروعة تعرض فيها رجل لحروق خطيرة بعد أن سكبت زوجته عليه زيتا مغليا ممزوجا بمسحوق الفلفل الحار أثناء نومه، في منطقة مادانجير بالعاصمة نيودلهي.

ووفقا للتقارير المحلية، فإن الضحية ويدعى دينيش، 28 عاما، ويعمل ممثلا طبيا، استيقظ فجر الثاني من أكتوبر، على ألم حارق ليجد زوجته سادانا تقف فوقه، وقد سكبت الزيت الساخن على وجهه وجذعه ثم رشّت على جروحه مسحوق الفلفل الأحمر، وهددته بسكب المزيد إذا حاول طلب المساعدة.

واستنجد دينيش بالجيران بعد أن أصيب بحروق بالغة، إلا أن زوجته رفضت فتح الباب، قبل أن يتدخل مالك المنزل لتمكينهم من الدخول. وتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى سافدارجونغ، حيث أُدخل وحدة العناية المركزة لتلقي العلاج.

وبحسب صحيفة “مترو”، أفادت التحقيقات الأولية بأن الزوجين متزوجان منذ ثماني سنوات ولديهما طفلة تبلغ من العمر ستة أشهر، وكانا يواجهان مشكلات زوجية متكررة وصلت في وقت سابق إلى الشرطة قبل أن يتصالحا.

وقال شهود من الجيران إن الزوجين انتقلا إلى المبنى قبل نحو سبعة أشهر، مؤكدين سماع صراخ دينيش ليلة الحادثة، فيما ذكرت إحدى الجارات أن الزوجة أقدمت على فعلتها بعد خلاف عائلي.

وسجّلت السلطات في مركز شرطة أمبيدكار ناجار قضية ضد الزوجة، بينما تواصل تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.