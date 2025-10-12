بنك القاهرة عمان
مطالب بفتح الطرق المغلقة والزراعية في عجلون

21 ثانية ago
وطنا اليوم _

طالب عدد من أهالي محافظة عجلون الجهات المعنية بضرورة الإسراع بفتح عدد من الطرق الزراعية والمغلقة خصوصاً تلك التي تضررت جراء الأمطار والانهيارات خلال المواسم الماضية مما يعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم.

وأشاروا إلى أهمية فتح الطرق الزراعية التي تربط القرى بالمزارع البعيدة بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.

وقال عدد من المواطنين في عجلون منهم احمد السواعي وعلي السوالمة ومحمد فريحات إن عدداً من الطرق في مناطق مثل راجب، الوهادنة، عرجان، وعنجرة ما تزال بحاجة إلى صيانة عاجلة وإعادة تأهيل لتسهيل الحركة الزراعية ونقل المنتجات والمحاصيل مع اقتراب موسم الزيتون.

وبينوا أن بعض الطرق الزراعية باتت شبه مغلقة بسبب تراكم الطمم والحجارة، ما يضطر المزارعين لاستخدام طرق بديلة أطول وأصعب، مشيرين إلى أن هذه الطرق تشكل شرياناً حيوياً لوصول المزارعين إلى أراضيهم الأمر الذي يتطلب وضع خطة دائمة لصيانتها قبل فصل الشتاء.

من جانبه، أكد رئيس لجنة بلدية عجلون الكبرى محمد البشابشة أن البلدية تتابع باهتمام الملاحظات الواردة حول أحد الطرق الواقعة في أراضٍ كانت داخل التنظيم سابقاً، مشيرا الى أن كوادر البلدية وبالتعاون مع مديرية الأشغال العامة والزراعة تعمل على حصر الطرق المتضررة ضمن خطة الطوارئ الشتوية وهناك تنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لتوفير الدعم اللازم للمعدات والآليات.

وأضاف أن البلدية تواصل حملاتها التوعوية لحث المواطنين على تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم والمساهمة في الحفاظ على النظافة العامة، مؤكداً أن تعاون الأهالي يشكل عاملاً أساسياً في استمرار هذا الأداء الإيجابي.


