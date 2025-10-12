بنك القاهرة عمان
اعتداء إندونيسي على حكم مباراة العراق

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:شهدت نهاية مباراة منتخبي العراق وإندونيسيا في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، تصرفا صادما أقدم عليه أحد أفراد الطاقم الإداري للمنتخب الإندونيسي، بحق الحكم الصيني ما نينغ.
وفقد المنتخب الإندونيسي أمس، كامل حظوظه في التأهل إلى النهائيات أو حتى إلى الملحق العالمي عقب خسارته أمام العراق 0-1 في المباراة التي جرت على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وهي الهزيمة الثانية له.

ويبدو أن هذه الخسارة تسببت في فقدان لاعبي إندونيسيا وأحد أفراد الطاقم الإداري أعصابهم، مما أدى إلى طرده وطرد لاعب آخر.
وأظهر مقطع فيديو منتشر على منصة “إكس” إشهار الحكم ما نينغ البطاقة الحمراء في وجه أحد لاعب إندونيسيا بعد النهاية.
وأثناء ذلك قام أحد أفراد الطاقم الإداري بدفع الحكم في محاولة منه لمنع طرد اللاعب، فما كان من الصيني إلا وأن رفع البطاقة الحمراء له أيضا.
وفي الوقت نفسه تدخّل الأسترالي غراهام أرنولد مدرب العراق وبعض لاعبي أسود الرافدين في محاولة منهم لتهدئة الموقف بحسب ما ظهر في المقطع.
وانحسرت بطاقة التأهل المباشر للمونديال عن المجموعة الثانية للملحق الآسيوي بين منتخبي السعودية والعراق، الذين يملكان 3 نقاط بعد فوزهما على إندونيسيا بنتيجة 3-2 و1-0 تواليا.

مباراة حاسمة بين العراق والسعودية
ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان العربيان الثلاثاء المقبل على ملعب الإنماء أيضا بجدة عند الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.
ويبلغ الفائز منهما المونديال مباشرة فيما سيتعين على الخاسر خوض ملحق آسيوي آخر ضد وصيف المجموعة الأولى الذي لم يتحدد بعد.
أما نتيجة التعادل فإنها ستصب في صالح الأخضر السعودي باعتباره الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في الملحق وفق اللوائح، إذ هزّ لاعبو السعودية شباك إندونيسيا 3 مرات مقابل مرة وحيدة للعراق.


