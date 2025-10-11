ضبط مفتعل حوادث دهس في إربد

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ أمس لمديرية شرطة محافظة إربد وقسم السير هناك، بوقوع حادث دهس لشخص بالشارع العام في مدينة إربد.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه وبعد السير بإجراءات التحقيق المُتّبعة والاستماع للأقوال تولّدت لدى المحققين قناعة بأن الحادث مفتعل وأن الشخص قام بإلقاء نفسه على المركبة عمدًا، وهو ما أكّده فيديو جرى الحصول عليه بعد ذلك من مكان وقوع الحادثة.

وأكّد أنّ الوعي واتّباع السائق للإجراءات القانونية جنّبه الوقوع ضحية للمحتالين من مفتعلي حوادث الدهس.

وأهاب بالسائقين، إلى أنه عند وقوع مثل تلك الحوادث ضرورة السير بالإجراءات القانونية، لا سيّما أن المحققين المختصّين في إدارة السير لديهم القدرة والكفاءة والأدوات التي تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الحادث مفتعلًا أم لا.