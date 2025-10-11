بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

ضبط مفتعل حوادث دهس في إربد

31 ثانية ago
ضبط مفتعل حوادث دهس في إربد

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ أمس لمديرية شرطة محافظة إربد وقسم السير هناك، بوقوع حادث دهس لشخص بالشارع العام في مدينة إربد.

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه وبعد السير بإجراءات التحقيق المُتّبعة والاستماع للأقوال تولّدت لدى المحققين قناعة بأن الحادث مفتعل وأن الشخص قام بإلقاء نفسه على المركبة عمدًا، وهو ما أكّده فيديو جرى الحصول عليه بعد ذلك من مكان وقوع الحادثة.

وأكّد أنّ الوعي واتّباع السائق للإجراءات القانونية جنّبه الوقوع ضحية للمحتالين من مفتعلي حوادث الدهس.

وأهاب بالسائقين، إلى أنه عند وقوع مثل تلك الحوادث ضرورة السير بالإجراءات القانونية، لا سيّما أن المحققين المختصّين في إدارة السير لديهم القدرة والكفاءة والأدوات التي تمكّنهم من تحديد ما إذا كان الحادث مفتعلًا أم لا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
17:46

نقابة الصحفيين تطالب أعضائها بأمر غير قانوني

17:27

17:25

وفاة الفارس خالد فيصل الشخاترة من الأمن العام إثر كبوة حصانه أثناء تأدية الواجب

17:22

وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة

17:20

وزير الطاقة يتفقد مشروع تطوير ميناء الغاز المسال في العقبة

17:17

الصفدي : الأردن ماضٍ بثقة في مسار التحديث الاقتصادي والإصلاح الشامل

17:14

وزير الشباب يؤكد أهمية تعزيز برامج الحركة الكشفية

17:10

حديث السادسة …بقلم : جمال الدويري

15:44

العمرو يكتب: نحو قوننة الحد من مظاهر الإسراف والترف في المناسبات الاجتماعية

15:22

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

15:09

بنك “إلى” يحصد لقب أفضل تطبيق بنكي في الشرق الأوسط لعام 2025 من مجلة جلوبال فاينانس

14:47

82 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وفيات
وفيات الجمعة 10-10-2025وفيات الخميس 9-10-2025وفيات الأربعاء 8-10-2025وفيات الثلاثاء 7-10-2025وفيات الاثنين 6-10-2025