وزير الشباب يؤكد أهمية تعزيز برامج الحركة الكشفية

أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، اليوم السبت، أهمية تعزيز برامج الحركة الكشفية لأهميتها في ترسيخ القيم الوطنية، وروح الانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وتعزيز ثقافة التطوع وخدمة المجتمع، وتنمية روح العطاء وقيم الانتماء.

وقال، خلال متابعته فعاليات دورة “الدراسة الأولية الكشفية” التي نظمها مديرية المراكز الشبابية والكشافة في بيت شباب عجلون، إن الوزارة تعمل بتوجيهات ملكية تركز على تطوير البرامج بما يلبي احتياجات الشباب، مشيرا إلى المسح الوطني للشباب الذي يسهم في تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم التي سيتم تضمينها في تصميم البرامج.

وأشار إلى جهود الوزارة في التمكين التقني للشباب من خلال برامج ومشاريع تنفذها مختلف المؤسسات الرسمية والوطنية، مثل مشروع “محطات المستقبل” بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتتيح لهم التدريب على المهارات التقنية والرقمية الحديثة، وتقنيات الذكاء الصناعي، والبرمجة، وصناعة الألعاب الإلكترونية.

من جهتهم، قدم المشاركون مجموعة من الأفكار والتوصيات تتعلق بتطوير العمل الكشفي، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجههم.

واستكمل الوزير جولته بزيارة مركز شابات عجلون، حيث تفقد حاضنة الابتكار الاجتماعي، مؤكدا ضرورة أن تلبي الأنشطة المقامة في الحاضنة احتياجات الشباب في المحافظة.

وزار أيضا مركز شباب عنجرة، والتقى المشاركين في دورة التايكواندو التي تقام بالتعاون مع الاتحاد الأردني للتايكواندو، كما التقى مجموعة من رؤساء ومشرفي المراكز الشبابية، وتابع سير العمل في تنفيذ الأنشطة والبرامج وسبل تطويرها وتحديثها، مشيدا بجهود الكوادر في تنفيذ البرامج واستقطاب الشباب.

وأوعز وزير الشباب، بإجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المرافق، بما يضمن تهيئة مساحات شبابية آمنة وصديقة للشباب.