نادي حمادة الرياضي يمثل الأردن في بطولة التشيك الدولية للراكلتون 2025

وطنا اليوم – أعلن نادي حمادة الرياضي عن مشاركته في بطولة التشيك الدولية للراكلتون (Czech Open 2025)، التي ستقام في العاصمة التشيكية براغ خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الحالي ، بمشاركة لاعبين من أكثر من 20 دولة حول العالم.

وتأتي مشاركة نادي حمادة في هذه البطولة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للراكلتون (FIR)، ضمن خططه لتعزيز حضور الرياضة الأردنية في المحافل العالمية، وتمكين لاعبيه من المنافسة في بطولات معترف بها رسميا تسهم في تطوير مهاراتهم ورفع تصنيفهم الدولي.

ويحظى الفريق بدعم متواصل من مجموعة مطاعم حمادة، التي تلتزم بدعم الرياضة الوطنية وتمكين الشباب الأردني الطموح، وتُعد الذراع الرياضية للمجموعة.

وتعد رياضة الراكلتون من أكثر الرياضات تنوعًا وشمولًا في العالم، إذ تجمع بين أربع ألعاب مضرب مختلفة هي: تنس الطاولة، والبادمنتون، والسكواش، والتنس الأرضي، في منافسة واحدة تبرز قدرات اللاعب الشاملة من حيث السرعة والدقة والتحكم والتحمل والذكاء التكتيكي.

وفي هذا السياق، قال نائب رئيس نادي حمادة الرياضي رائد حمادة: “نفخر بأن نكون من أوائل الأندية العربية التي تشارك في بطولة رسمية للراكلتون على المستوى الدولي، وننظر إلى هذه المشاركة باعتبارها خطوة نوعية تعكس طموحنا في دعم الألعاب الحديثة التي تجمع بين المتعة والتحدي واللياقة الذهنية والبدنية”.

وأضاف حمادة أن النادي يسعى من خلال هذه المشاركة إلى تمثيل الأردن بصورة مشرفة، وإظهار الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الرياضيون الأردنيون في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن “نادي حمادة يحرص دائمًا على الاستثمار في المواهب الشابة وفتح آفاق جديدة أمامها في ميادين رياضية غير تقليدية”.

وأكد أن مشاركة الفريق في بطولة التشيك تأتي انسجاما مع رؤية النادي في دعم الابتكار والتنوع الرياضي، موضحا أن الراكلتون تمثل مستقبلا واعدًا للرياضات المركبة التي تختبر مهارات اللاعب الشاملة.

وأشار حمادة إلى أن نادي حمادة يولي اهتماما متزايدا بتطوير قدرات لاعبيه وتأهيلهم وفق معايير عالمية، مؤكدًا أن “مثل هذه المشاركات تمثل تجربة ثرية تسهم في تبادل الخبرات واكتساب المعرفة والتفاعل مع لاعبين من ثقافات رياضية متنوعة”.

ومن جانبه، أعرب كابتن الفريق حمزة مريش عن فخره بالمشاركة في بطولة عالمية بهذا المستوى، مؤكدًا أن “المشاركة في هذه البطولة تمثل فرصة ذهبية لاختبار قدراتنا أمام نخبة من لاعبي الراكلتون حول العالم”.

وأضاف مريش: “استعددنا جيدًا لهذه البطولة من خلال برنامج تدريبي مكثف شمل الجوانب البدنية والتكتيكية والنفسية، ونعمل بروح الفريق الواحد لتمثيل النادي والأردن بأفضل صورة ممكنة”.

وأشار مريش إلى أن لاعبي نادي حمادة يتطلعون إلى تحقيق نتائج مميزة تسهم في تعزيز تصنيفهم الدولي، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة النادي والطاقم الفني والإداري لتوفير كل متطلبات المشاركة الناجحة.

وأكد مريش أن هذه التجربة تمنح الفريق دافعًا قويًا لمواصلة تطوير أنفسهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للتنافس في بطولات مقبلة على المستوى الإقليمي والدولي.

واعربت مساعدة كابتن الفريق نسرين حمادة عن اعتزازها بالمشاركة في بطولة التشيك، مؤكدة أن “المنافسة على هذا المستوى الدولي تمنحنا فرصة لإبراز مهاراتنا وتمثيل الأردن بأفضل صورة ممكنة”.

وأضافت أنها شاركت في عدد من البطولات السابقة على المستويين الإقليمي والدولي، وحققت مراتب متقدمة مكّنتها من اكتساب خبرة واسعة في مختلف ألعاب المضرب التي تتضمنها الراكلتون.

وتعد الراكلتون رياضة تنمو بسرعة على المستوى العالمي، حيث تقام بطولاتها الرسمية في أكثر من 25 دولة، وتجمع بين الأداء البدني العالي والتركيز الذهني في تجربة فريدة تدمج بين المنافسة والروح الرياضية.