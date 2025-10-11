الأشغال تبدأ أعمال معالجة الانزلاق على طريق الموجب

وطنا اليوم _

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء أعمال معالجة الانزلاق الأرضي الحاصل على طريق الموجب/مادبا، اعتبارا من صباح اليوم السبت، ضمن خطة شمولية تهدف إلى صيانة الطرق الحيوية وتأمين السلامة المرورية للمواطنين ومستخدمي الطرق.

وتتضمن الأعمال الهندسية في الموقع وفق الوزارة، إزالة المواد المنزلقة، وإنشاء الميول والمصاطب والقطوع اللازمة للمنطقة الجبلية المحاذية، إلى جانب إعادة إنشاء الجزء المتضرر من الطريق باستخدام أعلى المواصفات الفنية المعتمدة.

كما تشمل الأعمال تنفيذ أنظمة متقدمة لتصريف المياه الجوفية والسطحية، بالإضافة إلى أعمال تعزيز السلامة العامة على الطريق لضمان بيئة مرورية آمنة ومستقرة.

وتبدأ المرحلة الأولى من المشروع بإعادة إنشاء جسم الطريق المتضرر وتحويل حركة السير إلى تحويلة مؤقتة محاذية لمنطقة العمل، تم تجهيزها بجميع عناصر السلامة المرورية من إشارات ولوحات إرشادية وتحذيرية، وذلك حفاظا على سلامة السائقين وتيسير الحركة المرورية خلال فترة التنفيذ.

وأكدت الوزارة أنها ومن خلال كوادرها الفنية المتخصصة، مستمرة بتنفيذ خطط دورية وموسمية لصيانة وإدامة الطرق، بما يضمن جاهزيتها واستدامتها، وبما ينسجم مع معايير السلامة العالمية.

وتعد الوزارة، السلامة المرورية أولوية قصوى وتحرص على تنسيق الجهود مع الشركاء في مديرية الأمن العام وإدارة الدوريات الخارجية لتأمين انسيابية الحركة المرورية خلال تنفيذ المشاريع.

ودعت الوزارة جميع مستخدمي الطريق إلى توخي الحذر أثناء استخدام هذا الطريق واتباع التعليمات الصادرة عن كوادر المشروع والأجهزة الأمنية المختصة.

يذكر أن العمل في الموقع من المقرر أن يستمر لـ 90 يوما، فيما تبلغ كلفة المشروع نحو 112 ألف دينار.