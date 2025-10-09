صلاح يقود مصر للتأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخها

وطنا اليوم:قاد محمد صلاح منتخب مصر للتأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بتسجيله هدفين في الانتصار على جيبوتي 3-صفر ضمن الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 23 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية مشوار التصفيات ليكون من الصعب على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني تعويض فارق النقاط.

وافتتح إبراهيم عادل التسجيل لمصر في الدقيقة الثامنة من المباراة التي استضافها ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية قبل أن يضيف صلاح الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 14 من صناعة زميله محمود حسن (تريزيجيه).

وأضاف صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تهيئة من مروان عطية ليحسم فوز مصر.

وهذا الصعود الرابع في تاريخ مصر لنهائيات المونديال، بعد نسختي 1934 و1990 بإيطاليا ونسخة عام 2018 في روسيا.

وتعليقا على التأهل، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تغريدة على حسابه في منصة “إكس”: “أتوجه بأصدق التهاني إلى أبطال منتخبنا الوطني لكرة القدم بمناسبة التأهل المستحق إلى بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك. لقد أدخلتم الفرحة في قلوب المصريين الذين تابعوا مسيرتكم بكل فخر واعتزاز، وأثبتّم أن الإصرار والعزيمة طريق الإنجاز. هذا التأهل هو ثمرة جهد مخلص وتفانٍ من اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ويستحق كل التقدير والاحترام”.

وأضاف: “أدعوكم إلى مواصلة العمل الجاد وبذل أقصى الجهد خلال منافسات كأس العالم، لتقديم أداء يليق بمكانة مصر وتاريخها الكروي، ويعكس صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام العالم. أسأل الله أن يوفقكم في مشواركم القادم، وأن تظلوا دائمًا مصدر فخر وسعادة لمصر وشعبها”