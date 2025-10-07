أبو زمع يفسخ عقده مع فريق نادي نفط ميسان العراقي

وطنا اليوم:فسخ المدرب الوطني عبدالله أبو زمع، عقده مع فريق نادي نفط ميسان العراقي لكرة القدم بعد فترة قصيرة من إشرافه على تدريب الفريق.

وتولى أبو زمع الإشراف على تدريب فريق نفط ميسان بداية الموسم الكروي الحالي، حيث خاض مع الفريق حتى الآن 4 مباريات بالدوري العراقي، قبل أن يطلب المغادرة وفسخ العقد بسبب الظروف وغياب النتائج الطموحة.

وأكد أبو زمع اليوم الثلاثاء، إنهاء ارتباطه مع النادي العراقي، متمنيا للفريق التوفيق في المرحلة المقبلة.

وسبق لابو زمع وأن أشرف على تدريب المنتخب الوطني وعدة أندية محلية وعربية قبل أن يتولى تدريب نفط ميسان ومن ثم الرحيل