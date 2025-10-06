“منتجي الزيتون” تثبّت أجرة العصر

وطنا اليوم _

بحثت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، أسعار زيت الزيتون لموسم 2025–2026، في ضوء المؤشرات الإنتاجية لهذا العام ومستوى الطلب المحلي والخارجي وجودة المحصول.

وقالت النقابة في بيان، إنه تم تثبيت أجرة عصر الزيتون عند مستواها للعام الخامس على التوالي، ما يعكس التزام النقابة بدعم المزارعين والمنتجين، والمحافظة على استقرار التكاليف التشغيلية لأصحاب المعاصر رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة.

وأضافت، جرى الاتفاق، بعد مناقشات موسعة ومراجعة للمعطيات، على أن يتراوح سعر تنكة الزيت بين 100 و110 دنانير، وفقًا لمعادلة العرض والطلب، مع مراعاة تفاوت الجودة بين المناطق ونسب الحموضة والطزاجة.

وأوضح نقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص النقابة على تحقيق العدالة في التسعير وضمان التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وبما يحافظ على استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.

وأكد أن زيت الزيتون الأردني يواصل ترسيخ مكانته كأحد أجود الزيوت في المنطقة والعالم، لما يتمتع به من مواصفات نوعية عالية ونقاء طبيعي فريد، داعياً إلى مواصلة دعم القطاع وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين وأصحاب المعاصر، وتشديد الرقابة على جودة الزيت المطروح في الأسواق، بما يحمي سمعة المنتج الأردني ويضمن حقوق المستهلكين.