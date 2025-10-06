بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

“منتجي الزيتون” تثبّت أجرة العصر

6 أكتوبر 2025
“منتجي الزيتون” تثبّت أجرة العصر

وطنا اليوم _

بحثت النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، أسعار زيت الزيتون لموسم 2025–2026، في ضوء المؤشرات الإنتاجية لهذا العام ومستوى الطلب المحلي والخارجي وجودة المحصول.

وقالت النقابة في بيان، إنه تم تثبيت أجرة عصر الزيتون عند مستواها للعام الخامس على التوالي، ما يعكس التزام النقابة بدعم المزارعين والمنتجين، والمحافظة على استقرار التكاليف التشغيلية لأصحاب المعاصر رغم ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة.

وأضافت، جرى الاتفاق، بعد مناقشات موسعة ومراجعة للمعطيات، على أن يتراوح سعر تنكة الزيت بين 100 و110 دنانير، وفقًا لمعادلة العرض والطلب، مع مراعاة تفاوت الجودة بين المناطق ونسب الحموضة والطزاجة.

وأوضح نقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص النقابة على تحقيق العدالة في التسعير وضمان التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وبما يحافظ على استدامة القطاع الزراعي وتعزيز الثقة بالمنتج الوطني.

وأكد أن زيت الزيتون الأردني يواصل ترسيخ مكانته كأحد أجود الزيوت في المنطقة والعالم، لما يتمتع به من مواصفات نوعية عالية ونقاء طبيعي فريد، داعياً إلى مواصلة دعم القطاع وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين وأصحاب المعاصر، وتشديد الرقابة على جودة الزيت المطروح في الأسواق، بما يحمي سمعة المنتج الأردني ويضمن حقوق المستهلكين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
23:48

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي

23:12

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

22:40

وزير الطاقة يرعى حوارية بعنوان “قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي”

22:34

100 مليون يورو من الحكومة الهولندية لدعم قطاع المياه في الأردن

22:30

الملك يبحث أبرز التطورات بالمنطقة في اتصالين هاتفيين مع أمير قطر ورئيس الإمارات

22:20

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يشارك في تشييع جثمان قائد سلاح الجو الأسبق اللواء القضاة

21:41

رئيس مجلس الأعيان يرعى حفل إشهار كتاب “كيف يصلون إليك”

21:27

صندوق المعونة الوطنية: تأجيل صرف المستحقات الشهرية لبعض الأسر المنتفعة من الصندوق خلال الشهر الماضي جاء لغايات التحقق من قيمة العقار الذي تمتلكه هذه الاسر وفيما إذا كان يُشكّل دخلاً إضافياً له

20:42

إلغاء عطلة 6 أكتوبر في سوريا يثير استهجاناً بمصر

20:26

الرسالة المفتوحة إلى رئيس الوزراء: الإعلام الإلكتروني ليس عبئًا .. بل درع الوطن

20:20

جراحة ثورية في فرنسا: أعمى يستعيد بصره بفضل زرع قطعة سن في عينه

20:17

رئيس المجلس القضائي الأردني يزور مديرية القضاء العسكري

وفيات
وفيات الاثنين 6-10-2025وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025