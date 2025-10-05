عبدالله حمادة يحصد المركز الثاني في بطولة “دريفت الأردن”

وطنا اليوم – حقق المتسابق عبدالله حمادة، نجم نادي حمادة الرياضي، المركز الثاني في بطولة “دريفت الأردن”، التي أُقيمت على مدار ثلاثة أشهر في حلبة البحر الميت الدولية بمشاركة أكثر من 56 متسابقًا من مختلف مناطق المملكة، وسط حضور جماهيري تجاوز 10 آلاف متفرج في كل جولة.

وبحسب بيان صحفي صادر عن النادي، يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لمسيرة مميزة للمتسابق عبدالله حمادة، الذي نجح خلال العام الحالي في تحقيق عدة إنجازات بارزة، من بينها فوزه ببطولة مصر وأفريقيا التي استضافها الساحل الشمالي المصري، ومشاركته المتميزة في بطولة العالم للدريفت التي أُقيمت مؤخرا في سلطنة عُمان، حيث أحرز مراكز متقدمة بين نخبة من المتسابقين الدوليين.

كما يأتي هذا النجاح بفضل الدعم المستمر من مجموعة مطاعم حمادة، التي تلتزم بدعم الرياضة الوطنية وتمكين الشباب الأردني الطموح وكذراع رياضي للمجموعة.

وقال نائب رئيس نادي حمادة الرياضي رائد حمادة: “نحن في نادي حمادة نحرص على تطوير رياضة السيارات ودعم الشباب الطموح في هذا المجال الحيوي ونوفر لهم بيئة متكاملة تجمع بين التدريب المتخصص، والدعم الفني، والتأهيل البدني والذهني، لنمكنهم من تحقيق أفضل النتائج المحلية والدولية.”

وأضاف حمادة “نحن في نادي حمادة الرياضي نؤمن أن التفوق في رياضة السيارات ليس مجرد إنجاز فردي، بل هو ثمرة لجهود جماعية من جميع الأفراد الذين يعملون خلف الكواليس و نحرص دائما على تزويد المتسابقين بكل ما يحتاجونه من دعم فني وتجهيزات مهنية، لنتمكن من تمثيل الأردن بأفضل صورة في المحافل الدولية. نحن فخورون بما تحقق، وهذا الفوز يضاف إلى سلسلة إنجازاتنا التي نطمح أن تتزايد في المستقبل.”

وتابع حمادة: “من خلال مشاركتنا المستمرة في البطولات المحلية والدولية، نسعى إلى تسليط الضوء على أهمية رياضة السيارات كأداة لتنمية الشباب الأردني وتعزيز قدراتهم. إن استثمارنا في الشباب وتوجيههم نحو ممارسات رياضية آمنة واحترافية، هو جزء من رؤيتنا لدعم الرياضة الأردنية بشكل عام وتوسيع آفاق المتسابقين لتحقيق طموحاتهم.”

وقال حمادة: “نعتز بما حققه المتسابق من إنجاز يرفع اسم النادي والأردن عاليا، ونتعهد بمواصلة دعم جميع المتسابقين لتحقيق المزيد من النجاحات.”

وأوضح حمادة أن نادي حمادة الرياضي لا يقتصر دوره على تنظيم الأنشطة الرياضية فحسب، بل يساهم أيضا في تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الشباب من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والفعاليات.