إشبيلية يضرب برشلونة برباعية ويهدي ريال مدريد صدارة الليغا

45 ثانية ago
وطنا اليوم:أسقط نادي إشبيلية ضيفه برشلونة بنتيجة 4-1 في مباراة جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل إشبيلية هدف التقدم عن طريق مهاجمه المخضرم أليكسيس سانشيز في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، ثم ضاعف إسحاق روميرو النتيجة بحلول الدقيقة 37.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل ماركوس راشفورد هدف تقليص الفارق لبرشلونة من صناعة بيدري، ثم أهدر روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء في الدقيقة 75.
وسجل إشبيلية الهدف الثالث عن طريق خوسيه أنخيل كارمونا بعد هجمة مرتدة انتهت بكرة إلى كارمونا الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الشباك في الدقيقة 90.
وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، أكمل أكور آدامز رباعية برشلونة بعد هجمة مرتدة انتهت بكرة عرضية من سيدرا حولها آدامز بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد برشلونة عند 19 نقطة ليتراجع للمركز الثاني، وبات يتخلف بفارق نقطتين عن المتصدر الجديد غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي اعتلى القمة مساء السبت إثر فوزه على فياريال بنتيجة 3–1.
أما إشبيلية، فقد رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع


