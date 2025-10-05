الأردن وسوريا يفككان شبكات إجرامية للاتجار بالمخدرات ويضبطان أعضائها

وطنا اليوم:أصدرت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات السورية، الأحد، بيانا مشتركا أوضحا خلاله أبرز أطر التعاون والتنسيق الأمني والاستخباراتي لمواجهة ومكافحة الاتجار وتهريب المخدرات.

وأكّدتا أنه في إطار التعاون الأمني المشترك بين الأردن وسوريا، وانطلاقاً من الالتزام بحماية المجتمعات من آفة المخدرات وما تمثّله من تهديد مباشر لأمن الأفراد واستقرار الدول، واصلت إدارتا مكافحة المخدرات في البلدين تنسيقهما الميداني وتداولهما للمعلومات الاستخبارية، مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة خلال المدّة الأخيرة.

وتمكّنت الفرق المختصّة، وبفضل الجهود المشتركة والتنسيق المباشر، من إحباط 7 محاولات تهريب عبر الحدود المشتركة، وضبط خلالها ما يقارب مليون حبة مخدرة كانت معدّة للتهريب والترويج غير المشروع في دول الإقليم.

وأسفر التعاون عن تفكيك شبكات إجرامية منظّمة تنشط في مجال التهريب والاتجار الإقليمي بالمخدرات وكانت تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلدين وبلدان المنطقة.

وأكّد البيان إلقاء القبض على عدد من المتورطين في تلك العمليات في البلدين وإحباط محاولاتهم الجرمية لتصنيع المخدرات وتهريبها وترويجها.

وأكّدت إدارتا مكافحة المخدرات في الأردن وسوريا، أن هذه الإنجازات تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون الثنائي البنّاء، وتجسيدًا للإدارة المشتركة في مواجهة التحديات الأمنيّة والتزامهما بمواصلة العمل المشترك وتكثيف الجهود لملاحقة كل من يحاول استغلال الحدود في أنشطة التهريب، وبما يضمن حماية المجتمعات وصون مستقبل الأجيال من هذه الآفة الخطرة.

وشددا على أن مكافحة المخدرات ليست مهمة أمنيّة فحسب، بل هي مسؤولية إنسانية ومجتمعية وأخلاقية تستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود. وجدّد الجانبان التزامهما بالاستمرار بعزم وإدارة راسخة في مكافحة هذه الآفة، وحماية أوطانهم وشعوبهم من أخطارها.