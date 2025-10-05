منتخب النشامى تحت أنظار العالم بعد التأهل التاريخي لمونديال 2026

وطنا اليوم:وضع تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026، الكرة الأردنية تحت أنظار منتخبات عالمية معروفة، باتت تنظر إلى منتخب النشامى بشكل مختلف وبإعجاب أكبر، بعد تحقيقه لهذا الإنجاز غير المسبوق.

وتغيرت نظرة المنتخبات العالمية بشكل إيجابي نحو المنتخب الوطني بعد تحقيقه إنجاز التأهل لكأس العالم، حيث باتت منتخبات معروفة ترصد المنتخب الوطني ونجومه، تمهيدا لطلب مواجهته وديا في فترات مقبلة، بهدف الاستفادة الفنية.

وتبحث منتخبات عالمية من مختلف القارات عن منتخب آسيوي قوي لملاقاته في مباريات ودية، للتعرف على أسلوب لعب المنتخبات الآسيوية، تحسبا لمواجهتها في المونديال، ما يدفع هذه المنتخبات العالمية للتوجه نحو الأردن بطلب ملاقاة منتخب النشامى وديا، قبل التوجه إلى كأس العالم الذي يقام في حزيران المقبل.

ويرى متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن تأهل منتخب النشامى إلى كأس العالم وضع الكرة الأردنية على الخريطة الكروية العالمية، مؤكدين أن الفترة المقبلة ستشهد حتما سعي هذه المنتخبات لملاقاة منتخبنا وديا.

ويقول المتحدثون إن التأهل للمونديال حقق مكاسب كثيرة للأردن كرويا وسياحيا، ومن أبرز هذه المكاسب ارتفاع أسهم المنتخب، الذي بات مطمعا لمنتخبات عالمية تبحث عن مباريات ودية بنكهة آسيوية.

وقال نجم المنتخب الوطني السابق أنس الزبون، إن هناك منتخبات أوروبية وأخرى من أميركا الجنوبية ستبدأ لاحقا بالبحث عن مباريات ودية مع منتخبات من مختلف القارات، استعدادا لكأس العالم، معتبرا أن المنتخب الوطني سيكون الخيار الأبرز للمنتخبات العالمية الباحثة عن منتخبات آسيوية.

وأضاف “دائما ما تبحث المنتخبات العالمية، من مختلف القارات، خلال فترة الإعداد، عن مباريات ودية قوية مع منتخبات من قارات متعددة، للتعرف على أساليب لعبها في حال واجهت منتخبات مشابهة خلال المونديال، ما يعني أن المنتخب الأردني سيكون خيارا مثاليا لمنتخبات عالمية في المرحلة المقبلة”.

ويرى اللاعب السابق في المنتخب الوطني، قصي أبو عالية، أن المنتخب الوطني يحظى بسمعة طيبة في العالم بعد تأهله التاريخي للمونديال، وحصوله أيضا على وصافة بطولة آسيا 2023، ما يجعله مطمعا لفرق عالمية ستسعى لاحقا لطلب مواجهته وديا قبيل انطلاق كأس العالم.

واعتبر أن الكرة الأردنية تشهد تطورا ملحوظا، ويجب استثمار هذا التطور على مختلف الصعد، بما في ذلك القطاع السياحي، مؤكدا أن المنتخب يشكل فرصة حقيقية للترويج للأردن سياحيا، خاصة وأنه مقبل على المشاركة في حدث رياضي عالمي معروف ويحظى بمتابعة واسعة.

ويؤكد المشجع خلدون السعودي أن منتخب النشامى على موعد مع مباريات ودية قوية قبيل المونديال، نظرا لما يحققه حاليا من نتائج لافتة، مطالبا بضرورة استثمار سمعة المنتخب الطيبة في تطوير الكرة الأردنية بشكل شامل، إلى جانب استثمار المكتسبات الأخرى.

يشار إلى أن المنتخب الوطني خاض الشهر الماضي مباراتين وديتين مع منتخبي روسيا والدومينيكان، في إطار تحضيراته لكأس العالم، بانتظار أن يخوض أيضا يومي 10 و14 من الشهر الحالي مباراتين وديتين أمام منتخبي بوليفيا وألبانيا، مع توقعات بخوض المزيد من المباريات الودية القوية مع منتخبات عالمية أقوى.