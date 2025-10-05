المعايطة: أهمية الاستعداد ومراجعة خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء

وطنا اليوم:أكد مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، أن الجاهزية العملياتية خلال فصل الشتاء تُعدّ ضرورة وطنية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين مختلف تشكيلات الأمن العام والجهات ذات العلاقة، لضمان سرعة الاستجابة وتكامل الجهود الوطنية في مواجهة الظروف الجوية غير الاعتيادية.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأحد، إلى مديرية الدفاع المدني ومديرية العمليات والسيطرة، حيث نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى منتسبي الدفاع المدني، واعتزاز جلالته بجهودهم المخلصة في حماية الأرواح والممتلكات.

وشدَّد اللواء المعايطة على أهمية الاستعداد الأمثل ومراجعة خطط الطوارئ الخاصة بفصل الشتاء، بما يضمن تقديم الخدمات المثلى للمواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة تعزيز التنسيق المشترك مع الوزارات والمؤسسات الخدماتية، لتحقيق تكامل الجهود وتوحيد الإجراءات وفق أعلى المعايير.

ونوَّه مدير الأمن العام إلى المكانة المرموقة التي تحظى بها مديرية الدفاع المدني، وما تمتلكه من قدرات استراتيجية وكفاءات بشرية ومقومات فنية وتقنية، تشكل انعكاساً للدعم الموصول من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف أن مديرية الأمن العام ماضية في تطوير قدرات الدفاع المدني ومديرية العمليات والسيطرة في المجالات كافة، بما يعزز جاهزيتهما واستعدادهما لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يرسخ نهج التحديث والتطوير في منظومة العمل الأمني الشامل.

ووجّه اللواء المعايطة إلى تكثيف الحملات التوعوية المتعلقة بإجراءات السلامة العامة خلال فصل الشتاء، والتأكيد على تعزيز الشراكة المجتمعية كجزء أساسي من منظومة الحماية المدنية، داعياً إلى الاستفادة من التجارب السابقة لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع مدير الأمن العام خلال الزيارة إلى إيجاز قدمه مدير الدفاع المدني، استعرض خلاله الاستعدادات الميدانية والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ضمن خطة التعامل مع فصل الشتاء، كما استمع إلى إيجاز قدمه مدير مديرية العمليات والسيطرة حول الخطط المشتركة وآليات التنسيق والربط الميداني بين مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام أثناء الظروف الجوية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع كفاءة إدارة البلاغات الميدانية.

كما اطّلع اللواء المعايطة على عدد من الآليات والمعدات الفنية والتقنية النوعية التي تم إدخالها مؤخراً ضمن منظومة عمل الدفاع المدني ، لتعزيز القدرة على الاستجابة الفاعلة لمختلف أنواع الحوادث والطوارئ