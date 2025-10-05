توماهوك تُغضب الكرملين.. بوتين يوجه رسالة حادة لأميركا

وطنا اليوم:حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، من أن تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ “توماهوك” بعيدة المدى سيؤدي إلى تقويض العلاقات بين موسكو وواشنطن، معتبرا أن هذه الخطوة قد تدمر ما وصفه بـ”الاتجاهات الإيجابية” التي بدأت تظهر في العلاقات الثنائية مؤخرا.

وقال بوتين في مقابلة صحفية نقلتها وكالة “سبوتنيك” الروسية: “كانت هناك مناقشات بشأن توريد أنظمة أسلحة جديدة لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة بعيدة المدى وعالية الدقة مثل صواريخ توماهوك. لقد قلت بالفعل إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تدمير علاقاتنا أو على الأقل الاتجاهات الإيجابية التي بدأت تتشكل فيها”.

وجاءت تصريحات بوتين بعد أيام من حديث نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، لشبكة “فوكس نيوز” عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إمكانية تزويد كييف بصواريخ “توماهوك كروز”، مع التأكيد أن القرار النهائي لا يزال بيد الرئيس الأميركي.

وفي معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كان الغرب سيتفاعل مع الإشارات التي وجهها خلال منتدى “فالداي” الأخير، قال بوتين إن “الأمر متروك للقادة الغربيين ليقرروا كيف سيتعاملون مع ذلك”، مشيرا إلى أنه تحدث “بصدق ووضوح حول جوهر القضايا وموقفه منها”.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة موجهة إلى أوكرانيا ستكون “أهدافا مشروعة” للقوات الروسية، بينما أكد الكرملين أن استمرار تسليح الغرب لكييف “يعرقل أي تقدم في المفاوضات” ويؤدي إلى “مزيد من التصعيد في الأزمة”.