أمانة عمان تنفذ ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران

وطنا اليوم:نفذت أمانة عمان الكبرى، ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران، وذلك ضمن توجهاتها لتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمعات المحلية وتشجيع هواة رياضة المشي في الهواء الطلق وركوب الدرجات من ممارسة نشاطاتهم في بيئة آمنة.

ووفق بيان الأمانة اليوم الأحد، صمم الممشى الذي يبلغ طوله 500 متر وفقا للنموذج العالمي من حيث الألوان والمواصفات استنادا لبعض التجارب العالمية.

وأشارت الى أنه يضم مسارين منفصلين، حيث خصص المسرب الأول للمشاة بعرض 2.5 متر و تم طلائه باللون الماروني، بينما المسرب الثاني فتم تخصيصه للدراجات بعرض 3.5 متر، ويتميز بلونه الأزرق، وتم رسم علامة دراجة كل 50 مترا على مسرب الدراجات مع أسهم توضح اتجاه الدراجات، إضافة إلى ترقيم المسرب من 100- 500 متر.

وقامت الأمانة بطلاء جوانب الممشى باللون الأبيض مع وجود فاصل واضح بين مسار المشاة ومسار الدراجات، إضافة إلى توفير ممرات خاصة للمشاة من الجهتين لتمكين العابرين من الوصول بسهولة إلى الإسكانات المجاورة.