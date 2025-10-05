من حرم عمان الأهلية .. عمان TV وروتانا تلتقيان د. الحوراني ود.حمدان حول التخصصات الحديثة والتعليم التقني

وطنا اليوم:استضافت جامعة عمان الاهلية قناتا “عمانTV وروتانا ” الفضائيتان في حرمها الجامعي قبل احتفالها باليوم الاول لتخريج طلبة الفصل الصيفي من الفوج 32 نهاية الاسبوع الماضي .

واطلعت القناتان على التطورات الكبيرة التي شهدتها الجامعة إن على صعيد بنيتها التحتية من مبانٍ ومرافق وتجهيزات حديثة لكلياتها ومختبراتها ومراكزها، أو على صعيد التنوع الطلابي الكبير من جنسيات متنوعة .

وقد أجرت مذيعتا القناتين لقاء مع الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين للجامعة الذي رحب بالمذيعتين ” اللتان اشادتا بمسيرة النجاح والانجاز والتطور الكبير للجامعة”، حيث قال ممازحاً ” طبعا الشوف مش مثل الحكي “.

ثم تحدث في معرض الإجابة عن سؤال عن ماهيّة التعليم التقني بالقول : التعليم التقني مسار تعليمي يركز على تزويد المتعلمين بالمهارات التقنية التطبيقية العملية الى الجانب النظري بهدف تلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات المتسارعة عالميا في المجالات التعليمية والاقتصادية والتقنية .

حيث يتميز هذا النوع من التعليم بتنوع تخصصاته ويلبي حاجات سوق العمل بتزويده بكوادر مؤهلة تسد الفجوة بين التعليم ومتطلبات هذا السوق مما يسهم في رفد التنمية الاقتصادية وتخفيض نسبة البطالة الى أكثر من 40 % بشكل عام.

وأشار الى دخول هذا النوع من التعليم في شتى المجالات والتخصصات سواء الهندسية او العمارة والتصميم الداخلي اوالمعلوماتية او الطبية او الزراعية وغيرها من التخصصات .

كما نوه الى تميز تخصص التمريض في الجامعة وان الجامعة عبر توقيعها اتفاقية مع دولتي النمسا والمانيا توفر فرص عمل للاردنيين من خريجي هذا التخصص بحدود 200 وظيفة ” الاولوية لخريجي الجامعة ” حيث يتم اختيار 200 من المتقدمين “بعد ان يتم دراستهم اللغة الالمانية ” حيث يتم اختبار قدرات لهم قبل القبول للوظيفة ، و يحصلون على عمل فورا وتعطى لهم جنسية وراتب عال و سكن وميزات اخرى .

وتحدث عن تخصص علم التجميل في الجامعة وأهميته معربا عن شكره للحكومة ولوزارة الصحة وديوان التشريع و التعليم العالي للموافقة على قانون مزاولة المهنة لخريجي هذا التخصص .

وأكد على اهمية مواكبة الاردن كأول دولة عربية في تعديل مسارات وانظمة التوجيهي بدخول نظام BTEC ، ليصبح نظام التعليم شمولي يواكب التطور العالمي تجسيدا لتوجهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد ، وفق ما يتلائم مع بلدنا وثقافتنا ، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم العالي ومجلس التعليم العالي .

وتطرق الى تنوع حاجات اسواق العمل بالدول العربية والخارج .

وأشار إلى قسم الارشاد الاكاديمي للطلبة ووجود مرشد اكاديمي لكل كلية ملمّ بتخصصات ومتطلبات كليته لمساعدة الطلبة .

وأكد أن الجامعة ليست فقط مكان لمنح الشهادة بل ايضا لتنمية وصقل شخصية الطالب واكتسابه مهارات حياتية ، وان تفاعل الطلبة من جنسيات تزيد على 60 جنسية تعطي تميزا وتفاعلا متميزين .

كما أجرت المذيعتان لقاء آخر مع الاستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة تحدث فيه عن تشجيعه لأنشطة الطلاب اللامنهجية التي تصقل شخصيتهم وان الجامعة تقدم 3 منح كاملة لمن يحرزون انجازا رياضيا هاما يرفع علم الوطن ، لان ذلك ايضا يرفع اسم الجامعة عبر البطولات الرياضية .

وحول صدارة عمان الاهلية في التصنيفات العالمية قال الدكتور حمدان : انجازاتنا في التصنيفات هي نتاج جهد جماعي لفريق عمل واحد، ففي كيو اس ترتيبنا الثالث على الجامعات محليا والاول على الجامعات الخاصة وفي التايمز ممتاز .والمهم هو المحافظة على ما تم انجازه والعمل على تحسينه .

وعن التخصصات الحديثة وكلية التعليم التقني قال :

لقد ادخلنا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في كافة تخصصات الجامعة واستحدثنا أمن الشبكات والذكاء الاصطناعي وايضا تخصصات هندسة العمارة والتصميم الداخلي اصبحت رقمية ، ذلك الى جانب تطوير عدد من التخصصات مثل المحاسبة الدولية وغيرها.

وحول تخصصات كلية التعليم التقني المطلوبة في سوق العمل قال: في ظل حصولنا على اعتماد مؤسسة بيرسون العالمية ، حيث يدرس الطالب الناجح بالثانوية العامة بمعدل ما فوق 50 بالمائة سنتين ليحصل على الدبلوم وبعد التخرج تُوفّر له فرصة العمل في اكثر من 78 دولة في العالم ، أو بإمكانه الدراسة سنة واحدة في بريطانيا ليحصل على درجة البكالوريوس أو التجسير في جامعة عمان الاهلية للحصول على درجة البكالوريوس بذات التخصص .

وشكر مجلس التعليم العالي ممثلا بوزير التعليم العالي على الموافقة على ان الطالب الذي ينهي الدبلوم من الكلية ليس مطلوبا منه التقدم للامتحان الشامل لكي يجسر ويكمل درجة البكالوريوس .

وأشار الى أن لدى الجامعة مجلس استشاري بكل كلية فيه عضو من سوق العمل الذي له علاقة بالتخصص .

وقال : أنه في الجامعة 54% من الطلبة هم من الوافدين ، وان معاملة الجامعة مع الجميع بنفس المقاييس دون تمييز .

ونصح أولياء الامور بترك أبنائهم يختارون التخصصات التي يرغبون بدراستها لانهم بذلك يبدعون .

وفي نهاية اللقاء قدم السيد الرئيس للمذيعتين درع الجامعة التقديري تكريما لهما .

*** رابط فيديو لمقابلة د. الحوراني :

https://youtu.be/2fPUZl8s_7I?si=Wf-aC6OrVud4jfDd

*** رابط فيديو لمقابلة أ.د. حمدان :

https://www.youtube.com/watch?v=fK5JLiKEMYY