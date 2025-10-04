النجار يتوج بطلاً للجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة

وطنا اليوم – توج المتسابق هشام أمير النجار بطلا للجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة، التي أقيمت الجمعة، على حلبة منجا الدولية، محرزا المركز الأول على مستوى الترتيب العام ومجموعة الدفع الرباعي، فيما حقق المتسابق مصطفى جمعة لقب مجموعة ‏الدفع الأمامي، وأحرز المتسابق أمجد الحوراني لقب مجموعة الدفع الخلفي.‏

وشهدت البطولة، التي نظمتها الأردنية لرياضة السيارات برعاية كل من شركة زين الأردن و”هانوك”، مشاركة 55 متسابقا من الأردن وفلسطين، تنافسوا على مدى ثلاث جولات شهدت إثارة كبيرة، خاصة بين نخبة من السائقين أبرزهم هشام أمير النجار، وأمير هشام النجار، ومصطفى عطاري، ومحمد الشرفاء، وغيث وريكات، ووائل مصطفى، وأمير ناصيف، ومحمد شاهين، وأيمن النجار، وفادي دهشان، ورائد دهشان، وعدي طعيمة، وسيف منصور، وجاد نباص، ومصطفى جمعة، ومحمد العزة، ويزن جمعة، وأمجد الحوراني.

وتمكن هشام أمير النجار من حسم لقب الجولة بعد أداء مميز، متقدما على أمير هشام النجار الذي حل ثانيا، فيما جاء مصطفى عطاري في المركز الثالث، لتكتمل بذلك نتائج فئة الدفع الرباعي، أما في مجموعة الدفع الأمامي، فقد حصد مصطفى جمعة المركز الأول، متقدما على محمد العزة ويزن جمعة، اللذين حلا ثانيا وثالثا على التوالي.

وفي فئة الدفع الخلفي، أحرز أمجد الحوراني المركز الأول، متفوقا على سيف منصور الذي جاء في المركز الثاني، وجاد نباص في المركز الثالث.

كما شهدت البطولة تتويج عدد من الأبطال في فئات الكؤوس المختلفة، حيث نال هشام أمير النجار كأس الفئة 1، وأمير هشام النجار كأس الفئة 2A، ووائل مصطفى كأس الفئة 2B، وسيف منصور كأس الفئة 3A، وجاد نباص كأس الفئة 3B، وعامر موسى كأس الفئة 4B، وعمار القيسي كأس الفئة 4A، وقيس تفاحة كأس الفئة 5B، ومحمد زغلول كأس الفئة 5A، فيما فاز أيمن الساعي بكأس الفئة 51، وأحمد الدرباشي بكأس الفئة 52، ومهند شاشئة بكأس الفئة 41.

وفي بقية الجوائز، حصد قيس شنك كأس المبتدئين، ونال وائل مصطفى كأس الماستر، فيما كانت كأس السيدات من نصيب المتسابقة الفلسطينية ماريا صرصور.

وأكدت نتائج الجولة الأخيرة عمق التنافسية التي تشهدها سباقات السرعة في الأردن، مع تزايد عدد المشاركين وتطور أدائهم، في مؤشر على ازدهار رياضة السيارات في المملكة وتنامي شعبيتها، خاصة مع استمرار الدعم المؤسسي والرعايات التي تتيح للمتسابقين تطوير قدراتهم والمشاركة على مستويات أعلى.