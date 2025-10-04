انطلاق الدوري التصنيفي لكرة السلة غداً

وطنا اليوم – تنطلق يوم غد الأحد، منافسات الدوري التصنيفي لكرة السلة، بمشاركة 5 أندية، يتأهل منها 3 فرق إلى الدوري الممتاز.

ويشارك بالدوري التصنيفي أندية الفيصلي، والوحدات، والإنجليزية، والمقاولين، ونادي الأمير حمزة (العقبة).

وتتميز منافسات هذا الدوري بمشاركة ناديي الفيصلي والوحدات لأول مرة في تاريخ لعبة كرة السلة، ما يضفي على البطولة مزيدا من القوة والندية والحضور الجماهيري الكبير.

وسيعتمد في البطولة نظام الدوري من مرحلتين، وفي نهايته، تتأهل الفرق التي تحتل المراكز الأولى على سلم الترتيب إلى الدوري الممتاز.

وتفتتح منافسات البطولة يوم غد، حيث يلتقي الفيصلي مع نادي الإنجليزية عند الساعة السادسة مساء، تليها مباشرة مباراة الوحدات مع نادي الأمير حمزة، وتقام جميع مباريات البطولة في صالة الأمير حمزة.