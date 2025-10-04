بنك القاهرة عمان
مديرية شباب الطفيلة تختتم منافسات الدور الثاني لبطولة “عمان عاصمة الشباب العربي”

22 ثانية ago
وطنا اليوم _

اختتمت مديرية شباب محافظة الطفيلة، اليوم السبت، منافسات الدور الثاني لبطولة عمان عاصمة الشباب العربي 2025 لخماسيات كرة القدم للشباب بحضور مساعد متصرف لواء بصيرا راجح الخلفات ومدير مديرية شباب المحافظة سلطان الرواشدة.

وجمعت المباراة النهائية بطل لواء قصبة الطفيلة فريق “الوادي زيد “وبطل لواء الحسا ” الاتحاد الجرف” على ملعب الصالة الرياضية في مجمع الطفيلة الرياضي.

وأسفرت المباراة عن فوز فريق الوادي زيد بنتيجة 4-2، ليتوج بطلا لمحافظة الطفيلة ويتأهل إلى الدور النهائي ممثلا عن المحافظة للمنافسة على بطولة المملكة.

وتوج الخلفات الفريق الفائز بكأس البطولة وقلد لاعبيه الميداليات الذهبية، كما قلد الفريق الوصيف بكأس المركز الثاني والميداليات الفضية.


