(12 %) ممّن تعرضوا لإصابات عمل من الإناث؛ ( 1672 ) مؤمّن عليها تعرّضن لإصابات عمل خلال العام 2024

30 ثانية ago
(12 %) ممّن تعرضوا لإصابات عمل من الإناث؛ ( 1672 ) مؤمّن عليها تعرّضن لإصابات عمل خلال العام 2024

الخبير موسى الصبيحي

بلغ عدد المؤمّن عليهن اللواتي تعرّضن لحوادث عمل تم اعتمادها كإصابات عمل لدى مؤسسة الضمان ( 1672 ) مؤمّن عليها، منهن ( 229 ) مؤمّن عليها غير أردنية.

وسجّلت قطاعات كل من: الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة، الإدارة العامة، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي أكثر إصابات العمل بالنسبة للعدد أعلاه وبنسبة ( 88 % ) من إصابات المؤمّن عليهن للعام المذكور.

وقد شكّلت إصابات المؤمّن عليهن ما نسبته (12%) من العدد الكلي لإصابات العمل المسجّلة والمعتمدة لدى الضمان خلال العام 2024 والبالغة ( 13956 ) إصابة عمل.


