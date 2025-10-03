بنك القاهرة عمان
منح دراسية للطلبة الأردنيين في روسيا

27 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلن المركز الثقافي الروسي (البيت الروسي)، في عمان، عن توفر 175 منحة دراسية للطلبة الأردنيين في المعاهد والجامعات، في روسيا الاتحادية للعام الجامعي المقبل 2026.
وقال مدير المركز روبين غازانتشيان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المنح تشمل مجال الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) والدراسات العليا (الماجستير، الدكتوراة) ولجميع التخصصات العلمية والتقنية والإنسانية وفي مختلف الجامعات الروسية.
وأضاف أن المنحة تشمل أيضا الرسوم الجامعية بالكامل حتى في مرحلة دراسة اللغة الروسية والسكن الجامعي مقابل مبلغ رمزي يدفعه الطالب، بينما سيتم تخصيص مبلغ مالي شهري رمزي أيضا لكل طالب، ويستطيع جميع الطلبة الأردنيين التقدم لهذه المنحة التي يعلن عنها (البيت الروسي) في عمان بشكل سنوي منذ سنوات طويلة.
وأوضح، أن باب التقديم سيكون مفتوحا حتى 15 كانون الثاني المقبل من خلال الرابط (education-in-russia.com) ويمكن للراغبين اختيار الجامعات والتأكد من أن الجامعة التي تم اختيارها معترف بها لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.
وأشار غازانتشيان، إلى أن الأوراق المطلوبة لتقديم الطلب هي صورة عن جواز السفر والشهادات العلمية، وفي حال ما يزال طالبا في المدرسة أو الجامعة، يقوم بتصوير كشف العلامات للأشهر الستة الماضية وتحميله على صفحته في موقع تسجيل الطلبات. وبعد ملء الاستبيان يقوم الطالب بطباعته ووضع التاريخ والتوقيع عليه، وتصوير استمارة الطلب الموقعة وتحميلها على حسابه الشخصي في الموقع.
وأكد، أن المركز الثقافي الروسي على استعداد لتقديم المساعدة لأي طالب أو طالبة يرغب بالتقدم لهذه المنحة، مشيرا إلى أنه بالإمكان زيارة المركز في منطقة جبل عمان، من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء.


