رغم دعوات الأمم المتحدة.. فيفا ويويفا يرفضان تعليق عضوية الاحتلال

19 ثانية ago
رغم دعوات الأمم المتحدة.. فيفا ويويفا يرفضان تعليق عضوية الاحتلال

وطنا اليوم:أكد رئيسا الاتحادين الدولي (فيفا) والأوروبي (يويفا) لكرة القدم رفضهما الاستجابة للدعوات المتزايدة لتعليق عضوية اتحاد كرة القدم التابع للاحتلال، مؤكدين أن الهيئات الرياضية لا يمكنها “حل المشكلات الجيوسياسية”، وأن ملف الاحتلال “يختلف عن حالة روسيا”.
يأتي هذا الموقف الرسمي رداً على ضغوط متصاعدة من خبراء أمميين واتحادات كروية أوروبية تطالب بعزل الاحتلال رياضياً بسبب حربه على قطاع غزة.

موقف “يويفا”: حياد وملف مختلف عن روسيا
أبلغ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، رئيس اتحاد الاحتلال موشيه زوآرس، أن مسألة طرد كيان الاحتلال “ليست مطروحة للنقاش”.
وشدد تشيفرين على أن “اليويفا” يتعامل مع الملف “بشكل مختلف عن تعاطيه مع حالة روسيا”، التي تم استبعادها عقب حرب أوكرانيا، وأن “الوضع الحالي لا يستدعي اتخاذ خطوات مماثلة”.

“فيفا” يتجنب الخوض في السياسة
من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، في رد غير مباشر، إن “فيفا لا يمكنه حل المشكلات الجيوسياسية”، مؤكداً على دور كرة القدم في الترويج للقيم الإنسانية. ولم يأتِ بيان الفيفا على ذكر كيان الاحتلال أو اتحاده الكروي بالاسم.

ضغوط متزايدة من الأمم المتحدة والنرويج
يأتي موقف “فيفا” و”يويفا” على الرغم من دعوة رسمية وجهها 3 خبراء من الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لتعليق عضوية الاحتلال بسبب “الإبادة الجماعية” في غزة.
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليز كلافينيس، أنها تعمل بشكل حثيث “لضمان فرض عقوبات” على كيان الاحتلال، وذلك قبل المباراة المرتقبة بين منتخبي البلدين في تصفيات كأس العالم.


