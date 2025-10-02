صدمة جديدة بشأن عودة برشلونة لكامب نو

وطنا اليوم:عاد نادي برشلونة الإسباني “خطوة للوراء”، في ملف العودة إلى ملعبه “كامب نو”، الذي بات بمثابة صداع في رأس إدارته.

وأكد نادي برشلونة أن مباراته المقبلة أمام أولمبياكوس اليوناني ستُقام على ملعب “مونتجويك”، الذي يعتمد عليه مؤقتا لاستضافة مبارياته، مما يعني تأجيلا جديدا لعودة الفريق إلى “كامب نو”.

وكان برشلونة خاض الموسم الماضي على ملعب “مونتجويك” حتى تنتهي أعمال تطوير ملعب “كامب نو” التاريخي، لكن رغم إعلان النادي أكثر من موعد محتمل للعودة، فإنه لم يتم الالتزام بها بسبب استمرار التجديدات.

وبحسب تقارير صحفية، فإن النادي اقترب من الحصول على الموافقات الرسمية من بلدية برشلونة لإعادة افتتاح الملعب، كما أشار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” إلى أن مواجهة أولمبياكوس في دوري الأبطال ستلعب هناك.

برشلونة أصدر بيانا رسميا (الخميس) جاء فيه: “نعلن أن مباراتنا الثالثة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والمقررة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول أمام أولمبياكوس، ستُقام على ملعب مونتجويك”.

وأضاف البيان: “النادي مستمر في العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة تمهيدا لافتتاح كامب نو في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح النادي: “كما يواصل برشلونة إجراء تعديلات جديدة بناء على ما عرضه مجلس مدينة برشلونة على إدارة النادي الأسبوع الماضي”.

وختم البيان: “يتقدم نادي برشلونة بجزيل الشكر لأعضائه وجماهيره على تفهمهم ودعمهم في هذه المرحلة الصعبة والمميزة المتمثلة في العودة المرتقبة إلى كامب نو بحلته الجديدة”.

وفي السياق ذاته، لمح أحد مسؤولي بلدية برشلونة مؤخرا إلى أن الفريق قد يتمكن من خوض مباراة الديربي ضد جيرونا في الدوري الإسباني يوم 18 أكتوبر على ملعب كامب نو