المعلم… رسول القيم وباني الأجيال

بقلم: الدكتورة هند جمال فالح الضمور رئيسة قسم الشؤون النسائية الكرك

في يوم المعلم العالمي، أقفُ لأُجدد التهنئة لكل معلم ومعلمة، وأرفع لهم أسمى آيات الوفاء والتقدير.

فالمعلم ليس ناقلًا للمعرفة فحسب، بل هو حامل لرسالة أعمق؛ رسالة الأنبياء في الوعظ والإرشاد والتربية. إنّه الذي يغرس في طلابه القيم قبل العلوم، ويرسم لهم طريق الخير بالقدوة الحسنة والكلمة الصادقة.

لقد بدأ المعلم الأول، رسول الله ﷺ، رسالته بالتعليم الممزوج بالوعظ والإرشاد، فقال: “إنما بُعثت معلماً”، فكانت التربية قبل التعليم .

إن للمعلم الحقيقي أثرًا خالدًا، فهو يبني الإنسان، والإنسان هو أساس الحضارة وصانع الأمل. وما يكتبه مداد المعلم في العقول والقلوب أبقى من أي أثر آخر، لأنه يصوغ الضمير ويهدي إلى سواء السبيل.

وكما أنني ومن موقعي كرئيسة قسم الشؤون النسائية في الكرك، وواعظة ومرشدة دينية، أهنئ كل من حمل رسالة الإسلام السمحة، ووعظ من خلالها، وأرشد إلى القيم والمبادئ التي نادى بها رسولنا الكريم ﷺ، فإنني أرى أن يوم المعلم هو مناسبة لتجديد العهد مع هذه الرسالة المباركة؛ رسالة العلم المقرون بالإيمان، والتعليم الممزوج بالموعظة الحسنة.

في هذا اليوم المبارك، أقول لمعلمينا الكرام: أنتم الهداة المرشدون، أنتم حملة الرسالة العظمى، أنتم بناة الأجيال وصناع المستقبل.

فكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم مشاعل نور تهدون الأجيال بعلمكم وقيمكم.