مركز التعليم المستمر في جامعة البترا يحتفل بتخريج الفوج الثاني عشر من الدبلومات التدريبية

2 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:رعى الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، نائب رئيس جامعة البترا للشؤون الأكاديمية، مندوبًا عن رئيس الجامعة، حفل تخريج الفوج الثاني عشر من طلبة الدبلومات التدريبية، والذي شمل تخصصات: التصميم الداخلي والديكور، الأمن السيبراني، التصميم والتحريك الجرافيكي، إدارة المستشفيات، وإدارة الأعمال، بمشاركة (80) طالبًا وطالبة.
وحضر الحفل عمداء الكليات، ورئيس وأعضاء المجلس الاستشاري للمركز، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى ذوي الخريجين.
وأكد الدكتور الريماوي في كلمته على دور مركز التعليم المستمر في جامعة البترا كمنارة للعلم والمعرفة، يسهم في تأهيل كوادر قادرة على مواكبة التحولات السريعة في سوق العمل. وأشار إلى أن برامج الدبلوم التدريبي تمثل تجربة تعليمية متكاملة تزوّد الطلبة بالمهارات العملية والعلمية اللازمة لدخول سوق العمل بثقة واقتدار. كما أعرب عن شكره للمدربين والأساتذة على جهودهم، مهنئًا الخريجين وذويهم على هذا الإنجاز.
من جهته، ألقى سعد المغربي، مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع، كلمة أكد فيها أن المركز يسعى باستمرار لتطوير برامجه التدريبية بما يلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، مستعرضًا إضافة دبلوم الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل، ودورات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن حصول المركز على اعتمادات دولية مثل امتحانات المدير المالي المعتمد (CFM) والرخصة الدولية لقيادة الحاسوب والتوفل والسييسكو.
كما ألقى الطالب ماهر القدسة كلمة باسم الخريجين، عبّر فيها عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي لم يكن مجرد نهاية لمسار تعليمي، بل بداية لانطلاقة جديدة نحو مستقبل أكاديمي ومهني واعد. ووجّه شكره لإدارة الجامعة والمركز وأساتذته وزملائه وذويه الذين دعموا مسيرته التعليمية.
واختُتم الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين، في أجواء مميزة عكست روح الفخر والاعتزاز بالإنجازات الأكاديمية التي حققها مركز التعليم المستمر في جامعة البترا.


